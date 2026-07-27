تیراندازی نزدیک کنسولگری آمریکا در تورنتو کانادا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، پلیس کانادا اعلام کرد که امروز دوشنبه حداقل یک مورد تیراندازی د خارج از کنسولگری آمریکا در مرکز شهر تورنتو رخ داده است، اما این دومین حادثه از این نوع در 4 ماه گذشته به شمار می آید.

بر اساس اعلام این رسانه، ماموران پلیس کانادا که با صدای شلیک گلوله از این رخ داد مطلع شدند، گفتند که شواهدی از شلیک سلاح خارج از ساختمان پیدا کرده‌اند.

از سوی دیگر، سی تی وی نیوز خبر داد: در پی شلیک دست‌کم یک گلوله خارج از ساختمان کنسولگری ایالات متحده در ساعات اولیه صبح دوشنبه، حضور گسترده نیروهای پلیس در اطراف این مکان مشاهده شد. اگرچه پلیس هنوز تأیید نکرده است که آیا کنسولگری هدف قرار گرفته بوده یا خیر، اما این حادثه حدود 4 ماه پس از آن رخ می‌دهد که ساختمان مذکور در تیراندازی دیگری هدف اصابت گلوله قرار گرفته بود.