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۲ تیر ۱۴۰۵، ۴:۳۴

سه کشته در تیراندازی مونترال کانادا؛ فرد مظنون نیز جان باخت

سه کشته در تیراندازی مونترال کانادا؛ فرد مظنون نیز جان باخت

منابع خبری غربی از کشته شدن سه نفر در مونترال کانادا از جمله مظنون این تیراندازی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه به نقل از پلیس کانادا گزارش داد که در جریان تیراندازی در شهر مونترال این کشور سه نفر کشته شدند که یکی از آن‌ها فرد مظنون به انجام حمله بوده است.

پلیس کانادا اعلام کرد که تحقیقات برای روشن شدن انگیزه تیراندازی و جزئیات این حادثه ادامه دارد.

تاکنون اطلاعات بیشتری درباره هویت قربانیان، محل دقیق وقوع حادثه یا احتمال دخالت افراد دیگر منتشر نشده است.

ساعاتی پیش بود که پلیس مونترال کانادا اعلام کرد که دست کم یک افسر در جریان مداخله پلیس در حادثه تیراندازی فوت شده است.

پلیس از مردم خواسته بود تا از منطقه اطراف خیابان‌ های د کورترای و ترنس آیلند دوری کنند، زیرا مأموران به عملیات خود ادامه می‌دهند.

هشدار ویژه برای این منطقه به دلیل وجود یک «مظنون مسلح و خطرناک» صادر شد.

کد مطلب 6868389

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