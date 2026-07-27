به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محمدرضا ناصری یزدی، عصر دوشنبه در مراسم سالروز تشکیل اولین نماز جمعه بعد از انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه امام خمینی(ره) احیاکننده نماز جمعه در کشور بودند، اظهار داشت: نماز جمعه پایگاه بزرگ و حساس بوده که دارای جایگاه عظیم در اسلام است.

امام جمعه یزد با بیان اینکه سه اجتماع سبب گردهم آمدن مسلمانان می‌شود، اضافه کرد: اولین آن روزانه و نمازهای یومیه، دومین آن، هفتگی و نماز جمعه و سومین آن هم حج است. اجتماعات در اسلام بسیار ارزشمند و موثر بوده و خدای متعال نیز خواستار این است که مسلمانان در این اجتماعات به شکل باشکوهی شرکت کنند.

وی با تاکید بر اینکه مسلمانان باید در هر حال به یاد هم و به دنبال رفع مشکلات یکدیگر باشند، عنوان کرد: اتحاد و همبستگی مسلمانان راه حل بسیاری از مشکلات است و هر جا که اجتماعات مسلمانان برگزار شود، پروردگار نیز به یاری آنها خواهد آمد.

ناصری یزدی یکی از تاکیدات خدای متعال را در قرآن کریم، یاری و همدلی بین مسلمانان دانست و خاطرنشان کرد: بدون شک همدلی مسلمانان سبب ناامیدی و یاس دشمنان خواهد شد.

نماینده ولی فقیه در استان یزد با اشاره به اینکه هدف اصلی دشمن، شکاف بین مسلمانان است، افزود: راه و مسیر درستی جز راه خدا وجود ندارد و اگر هر انسانی می‌خواهد که به سعادت دست یابد، باید در این مسیر گام بردارد.

امام جمعه یزد در ادامه نماز جمعه را مکانی برای نزدیکی مسلمانان به خدا دانست و ادامه داد: نماز جمعه سبب همدلی و اتحاد مسلمانان و راهی برای کمال انسان‌ها است.

وی خطاب به کسانی که دل به دشمن بسته‌اند، گفت: کسانی که در داخل به این خیال هستند که آمریکا و اسرائیل حلال مشکلات آنها هستند، سخت در اشتباهند؛ زیرا آنها هدفشان پیاده‌سازی توطئه‌هایشان و شکست مسلمانان بوده و هیچ گاه به فکر رشد و سعادت مسلمان نخواهند بود.

ناصری یزدی در خصوص جنگ اخیر و اهداف آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها از آن، گفت: آمریکا، اسرائیل و همپیمانانش، فقط به دنبال نابودی ایران اسلامی و از بین رفتن تشیع هستند و جز این هدفی را دنبال نمی‌کنند.

نماینده ولی فقیه در استان یزد افزود: دشمن هیچگاه تاب و تحمل پیشرفت و توسعه کشورهای اسلامی، بالاخص ایران اسلامی را ندارد؛ اینکه الان ایران با قدرت در مقابل دشمن ایستادگی کرده، به علت توکل بر خدای متعال و ایمان مردم و رزمندگان است.

امام جمعه یزد با اشاره به اینکه هیچ انسان عاقلی نمی تواند باور کند که ترامپ خواهان پیشرفت ایران اسلامی باشد، اظهار داشت: دشمن قطعا برای ما فرش قرمز پهن نخواهد کرد و هر کاری از دستش بر آید، برای نابودی ما انجام خواهد داد ولی چون ما خدا را داریم، قطعا راه به جایی نخواهد برد.