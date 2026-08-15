سرمایه اجتماعی ایجادشده پس از رهبر شهید انقلاب باید حفظ و تقویت شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر امام جمعه یزد، آیت‌الله محمدرضا ناصری، ظهر شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان با اشاره به تحولات اجتماعی پس از شهادت رهبر شهید اظهار داشت: پس از این حادثه، تحولات بزرگی در جامعه شکل گرفته و روحیات، افکار و خواسته‌های مردم دستخوش تغییرات قابل توجهی شده است.

وی افزود: یک بعثت و تحول بزرگ در جامعه اتفاق افتاده که نباید نادیده گرفته شود؛ بلکه باید این سرمایه اجتماعی ارزشمند را حفظ و تقویت کنیم.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان یزد با بیان اینکه این تغییرات در میان اقشار مختلف جامعه، از کوچک تا بزرگ، قابل مشاهده است، گفت: امروز حتی افرادی که پیش از این چندان با انقلاب همراه نبودند، با پرچم جمهوری اسلامی در شب‌ها به خیابان‌ها و میدان‌ها می‌آیند و حضور خود را نشان می‌دهند. این تحولات اجتماعی، در آمارها و برنامه‌ریزی‌های مختلف نیز تأثیرگذار خواهد بود و باید مورد توجه قرار داشته باشد.

آیت‌الله ناصری تأکید کرد: در تصمیم‌گیری‌ها باید همواره جهت سازندگی و اصلاح را مدنظر قرار دهیم، نه تخریب را. باید بر ظرفیت‌ها و جنبه‌های مثبت جامعه تمرکز کنیم تا نقاط ضعف و کاستی‌ها نیز به تدریج برطرف شود.

وی ادامه داد: اسلام نیز همواره انسان‌ها را به سازندگی، اصلاح و حرکت در مسیر تعالی دعوت کرده است و باید این نگاه در برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات اجتماعی و فرهنگی مورد توجه باشد.

امام جمعه یزد با تأکید بر ضرورت معرفی الگوهای موفق اجتماعی خاطرنشان کرد: سرمایه‌های اجتماعی مثبت و ارزشمند باید به مردم، جامعه، ادارات و سازمان‌ها معرفی و شناسانده شوند و به عنوان الگو مورد توجه قرار گیرند تا دیگران نیز به حرکت در این مسیر ترغیب شوند.

آیت‌الله ناصری شجاعت، مقاومت و ایستادگی ملت ایران و نیروهای نظامی کشور را از مهم‌ترین سرمایه‌های اجتماعی دانست و گفت: این روحیه ارزشمند باید حفظ، تقویت و به نسل‌های آینده منتقل شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های مردم استان یزد اظهار کرد: مردم دارالعباده یزد مردمی سرزنده، پرتلاش و کوشا هستند و استان از ظرفیت‌های ارزشمندی برخوردار است. همچنین بخش خصوصی فعالی در استان وجود دارد که می‌توان از این ظرفیت در مسیر پیشرفت و آبادانی بیشتر استان بهره گرفت.