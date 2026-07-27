به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محسن ابراهیمی، ظهر دوشنبه در آیین تجلیل از خادمان ستاد نمازجمعه این شهرستان اظهار داشت: نمازجمعه همواره محور اصلی ایجاد اتحاد و انسجام در بدنه اجتماع بوده است.

وی در ادامه افزود: باید تلاش ویژه‌ای برای بهره‌گیری از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های نسل جوان در راه اقامه و تقویت روزهای نمازجمعه صورت گیرد.

امام جمعه بهاباد با اشاره به ماهیت مردمی ستاد نمازجمعه تصریح کرد: این ستاد متعلق به تمامی مردم است و هر فردی که به هر شکلی در برگزاری این فریضه الهی نقش‌آفرینی کند، در ثواب و آثار معنوی و اجتماعی آن شریک خواهد بود.

وی با بیان اینکه تکریم زحمات خادمان از تکالیف مسئولان است، از تلاش‌های این عزیزان قدردانی کرد.

این مراسم که، در سالروز اقامه نخستین نمازجمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی برگزار شد، با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار و جمعی از مسئولان شهرستان انجام گرفت.

در این آیین، از خادمان خواهر و برادر ستاد نمازجمعه بهاباد که با روحیه‌ای جهادی در برگزاری این مراسم نقش‌آفرینی می‌کنند، با اهدای لوح سپاس تقدیر شد.

هدف از برگزاری این مراسم، قدردانی از تلاش‌های ارزشمند فعالان فرهنگی و مذهبی و همچنین تشویق نسل جدید به حضور مؤثر در سنگرهای عبادی و اجتماعی جامعه اعلام شد.