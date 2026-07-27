عارف: توسعه علم و فناوری، راهبرد اصلی دولت در دوران پساجنگ است

به گزارش خبرگزاری مهر، نشستهای معاون اول رئیسجمهور با اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی و شورای عالی عتف، به بررسی اولویتهای کشور در حوزه علم، آموزش و فناوری اختصاص یافت؛ نشستی که در آن محمدرضا عارف با تأکید بر نقش تعیینکننده دانشمندان در جنگهای اخیر، توسعه علم و فناوری، حمایت از پژوهشهای راهبردی و ارتقای کیفیت آموزش را از مهمترین اولویتهای دولت در دوران پساجنگ برشمرد.
محمدرضا عارف با بیان اینکه امروز علم و فناوری تعیینکننده قدرت کشورهاست، گفت: تجربه دو جنگ اخیر نشان داد که دانشمندان جوان و متخصص کشور، بهعنوان افسران این میدان، با تکیه بر دانش و فناوری برنامههای دشمن را ناکام گذاشتند و همین ظرفیت باید بیش از گذشته مورد حمایت قرار گیرد.
وی توسعه علم و فناوری را راهبرد اصلی دولت در سال جاری دانست و افزود: هدف دولت، دستیابی به جایگاه نخست منطقه در حوزه علم و فناوری طی دو سال آینده است؛ هدفی که با حمایت از شرکتهای دانشبنیان، تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت و بهرهگیری از ظرفیت نیروی انسانی متخصص محقق خواهد شد.
معاون اول رئیسجمهور با تأکید بر اهمیت آموزشوپرورش اظهار کرد: برای دستیابی به مرجعیت علمی و تبدیل زبان فارسی به یکی از زبانهای علمی جهان، باید کیفیت آموزش از سالهای نخست تحصیل ارتقا یابد و از توانمندترین معلمان در دوره ابتدایی استفاده شود. وی همچنین از مجلس خواست دولت را در اجرای طرح آمایش آموزش عالی و ارتقای کیفیت دانشگاهها همراهی کند.
عارف با اشاره به شرایط پساجنگ، نقش شورای عالی عتف را در سیاستگذاری علم و فناوری مهمتر از گذشته دانست و گفت: این شورا و صندوقهای حمایتی باید پژوهشهای راهبردی را در دو سال آینده در اولویت قرار دهند تا کشور در شرایط «نه جنگ و نه صلح» در کوتاهترین زمان به سطح بالایی از مصونیت دست یابد.
وی همچنین از بازسازی و نوسازی شرکتهای دانشبنیان، مراکز راهبردی و زیرساختهای علمی آسیبدیده در جنگ رمضان خبر داد و تأکید کرد: این مراکز با کیفیت و ظرفیت بیشتری احیا خواهند شد تا بتوانند نقش مؤثرتری در توسعه علمی و فناوری کشور ایفا کنند.
در این نشستها، اعضای کمیسیون آموزش مجلس و شورای عالی عتف نیز بر تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه، حمایت از شرکتهای دانشبنیان، ارتقای کیفیت آموزش، افزایش اثربخشی پژوهشهای راهبردی و همافزایی دستگاههای مسئول برای تحقق اهداف علم و فناوری کشور تأکید کردند.
تأکید کمیسیون آموزش بر حمایت دولت از طرح «تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت»
در این نشست، علیرضا منادی سفیدان رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تدوین طرح «تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت» در کمیسیون، گفت: امروز یکی از مهمترین نیازهای کشور، ایجاد ارتباط واقعی میان ظرفیتهای علمی دانشگاهها و نیازهای جامعه و بخش صنعت است. اگر این ارتباط به صورت قانونمند شکل بگیرد، بخش قابل توجهی از مسائل کشور از مسیر دانش و فناوری قابل حل خواهد بود.
نماینده مردم اسکو، آذرشهر و تبریز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این طرح با بهرهگیری از تجربیات دانشگاهیان، صنعتگران و مراکز پژوهشی در حال تدوین است، افزود: در این طرح تلاش شده ضمن ایجاد انگیزه برای سرمایهگذاری در حوزه پژوهش، مشوقهایی از جمله معافیتهای مالیاتی نیز پیشبینی شود تا شرکتهای پژوهشی و دانشبنیان با انگیزه بیشتری در مسیر حل مسائل کشور فعالیت کنند. حتی اختصاص بخشی از معافیتهای مالیاتی به فعالیتهای پژوهشی نیز در دستور بررسی قرار دارد.
طرح «تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت» قانونی کارآمد در توسعه علمی خواهد بود
رئیس کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به اینکه این طرح حدود ۲۶ ماده دارد، اظهار کرد: با وجود احتمال مشمول شدن برخی از مواد آن بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسی یعنی بار مالی برای دولت، کمیسیون تلاش میکند با همکاری دولت، این موانع را برطرف کند تا قانونی کارآمد و اثرگذار برای توسعه علمی کشور به تصویب برسد.
منادی با تأکید بر اینکه هدف از حضور اعضای کمیسیون در این نشست، طرح صریح مسائل آموزشی و یافتن راهکارهای عملی برای حل آنهاست، ادامه داد: امروز نظام آموزشی کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند حمایت و تصمیمات مؤثر است. تعطیلات طولانی مدارس، وقایع ناشی از جنگ و آسیبهایی که به زیرساختهای آموزشی وارد شد، موجب عقبماندگی بخشی از فرآیند آموزش در کشور شده است.
وی با اشاره به تخریب تعدادی از مدارس در جریان جنگ، خاطرنشان کرد: بازسازی فضاهای آموزشی آسیبدیده، جبران افت تحصیلی دانشآموزان و تقویت کیفیت آموزش باید در اولویت برنامههای دولت قرار گیرد، چرا که سرمایه انسانی کشور مهمترین سرمایه ملی است و هر گونه وقفه در آموزش، آثار بلندمدتی بر توسعه کشور خواهد داشت.
تحقق اقتصاد دریا بدون مداخله جدی دولت امکانپذیر نیست
سید محمد مولوی نایب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، نیز در این نشست با اشاره به ضرورت اجرای دقیق برنامه هفتم پیشرفت، گفت: یکی از مهمترین محورهای این برنامه، اجرای طرحهای پیشران اقتصادی است که میتواند موتور محرک رشد تجاری کشور باشد.
نماینده مردم آبادان در مجلس با بیان اینکه سهم اقتصاد دریا در تولید ناخالص داخلی کشور هنوز فاصله قابل توجهی با اهداف برنامه هفتم دارد، افزود: در حالی که سهم فعلی این بخش حدود سه درصد برآورد میشود، در برنامه هفتم پیشرفت دستیابی به سهم ۱۶ درصدی هدفگذاری شده است و تحقق این هدف بدون برنامهریزی، سرمایهگذاری و مدیریت منسجم امکانپذیر نخواهد بود.
وی خواستار رصد مستمر طرحهای اقتصاد دریامحور در سواحل جنوبی و شمالی کشور شد و تأکید کرد: استفاده از ظرفیتهای بنادر، شیلات، حملونقل دریایی، صنایع وابسته و اقتصاد ساحلی میتواند نقش مهمی در افزایش اشتغال، ارزآوری و توسعه متوازن کشور ایفا کند.
مولوی با اشاره به ضرورت واگذاری اختیارات بیشتر به استانداران، اظهار کرد: در بسیاری از استانها، مسائل اجرایی به دلیل تمرکز تصمیمگیری در پایتخت با تأخیر مو اجه میشود؛ بنابراین پروژهها به استانداران تفویض کند.
وی همچنین بر ضرورت همافزایی میان دستگاههای علمی کشور تأکید کرد و گفت: معاونت علمی ریاست جمهوری، سازمان پژوهشهای علمی، وزارت علوم، دانشگاهها و سایر نهادهای علمی باید با پرهیز از موازیکاری، در چارچوب یک نقشه جامع علمی کشور حرکت کنند تا اهداف برنامه هفتم توسعه محقق شود. اجرای این سند صرفاً وظیفه وزارت آموزش و پرورش نیست و سایر دستگاهها نیز مسئولیت قانونی دارند، اما متأسفانه میزان مشارکت آنها در اجرای این سند بسیار پایین است.
مولوی در ادامه با اشاره به مشکلات استان خوزستان و شهرستان آبادان، گفت: با وجود ظرفیتهای بزرگ اقتصادی، دریایی و مرزی، سهم این مناطق از اعتبارات توسعهای متناسب با نیازها نیست. تکمیل پروژههای نیمهتمام، توجه به وضعیت آب، احیای نخلستانها، توسعه صیادی و بهرهگیری از ظرفیتهای مرزی میتواند نقش مهمی در رونق اقتصادی و تثبیت جمعیت در این مناطق داشته باشد.
ضعف نظارت بر مدیران، بهویژه در شرایط خاص کشور، قابل پذیرش نیست
سید ابوالحسن مصطفوی نایب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس نیز با انتقاد از ضعف نظارت بر عملکرد برخی مدیران، گفت: در شرایط ویژه کشور، برخی مدیران به جای افزایش تلاش و خدمترسانی، از شرایط موجود سوءاستفاده کرده و مسئولیتهای خود را به درستی انجام نمیدهند که این موضوع نیازمند نظارت جدیتر دستگاههای مسئول است.
نماینده مردم رزن و درگزین با اشاره به محرومیت این دو شهرستان افزود: با وجود پیگیریهای انجام شده، این مناطق همچنان در تخصیص اعتبارات عمرانی و بودجهای با کمبودهای جدی روبهرو هستند و این موضوع را طی مکاتبه رسمی با رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز مطرح کردهام. توسعه آموزشهای مهارتی بدون تأمین تجهیزات و امکانات آموزشی امکانپذیر نیست. اگر هنرستانها از امکانات لازم برخوردار نباشند، نمیتوان انتظار تربیت نیروی انسانی ماهر و متناسب با نیاز بازار کار را داشت.
مصطفوی همچنین با اشاره به وضعیت معیشتی دانشجویان، اظهار کرد: بسیاری از دانشجویان بهویژه در مناطق محروم و روستایی با مشکلات اقتصادی جدی روبهرو هستند و موضوع تغذیه دانشجویی باید با نگاه حمایتی مورد توجه دولت قرار گیرد. آثار تصمیمات اقتصادی و اجتماعی دولت و مجلس مستقیماً در زندگی مردم دیده میشود و در دوران پس از جنگ، روستاها و مناطق کمتر برخوردار بیش از سایر نقاط نیازمند حمایت، برنامهریزی و تخصیص منابع خواهند بود تا بتوانند از پیامدهای اقتصادی و اجتماعی این شرایط عبور کنند.
تعدد مراکز تصمیمگیری، نظام آموزشی را دچار سردرگمی کرده است
حسین حقوردی عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، با اشاره به شرایط کشور در دوران جنگ و پس از آن، اظهار کرد: در کنار برخی ضعفها، باید از اقدامات مؤثر دولت نیز قدردانی کرد. مدیریت تأمین سوخت و جلوگیری از بروز بحران در استان تهران، با وجود حملات دشمن، نشان داد که در بخشهایی از مدیریت اجرایی کشور برنامهریزی مناسبی انجام شده است. همچنین برگزاری باشکوه مراسم تشییع شهدای جنگ، جلوهای از انسجام ملی و هماهنگی دستگاههای اجرایی بود که جای تقدیر دارد.
وی در عین حال با اشاره به برخی مشکلات معیشتی مردم، افزود: امروز بخشی از فروشگاههای طرف قرارداد کالابرگ الکترونیکی به دلیل دریافت نکردن مطالبات خود، همکاری لازم را با مردم ندارند و این موضوع میتواند بر روند اجرای سیاستهای حمایتی دولت اثر منفی بگذارد؛ بنابراین لازم و ضروریست مطالبات این مجموعهها هرچه سریعتر پرداخت شود تا خدمترسانی به مردم با مشکل مواجه نشود. یکی از چالشهای جدی نظام آموزشی کشور، تعدد مراکز تصمیمگیر است. امروز از مجلس شورای اسلامی گرفته تا شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر نهادها، هر کدام در بخشی از نظام آموزشی تصمیمگیری میکنند و این موضوع موجب سردرگمی دانشآموزان، خانوادهها و مجریان شده است.
حقوردی با اشاره به موضوع کنکور و تغییرات مکرر قوانین آن، گفت: کنکور نزدیک به دو دهه است که به یکی از مهمترین مسائل آموزشی کشور تبدیل شده و متأسفانه تغییرات پیدرپی در شیوه برگزاری و مقررات آن، آرامش روانی داوطلبان را تحت تأثیر قرار داده است. تصمیمات آموزشی باید از ثبات و پیشبینیپذیری برخوردار باشند تا دانشآموزان بتوانند با اطمینان برای آینده خود برنامهریزی کنند.
برای جذب نخبگان به معلمی باید انگیزه ایجاد شود
رمضان رحیمی دشتلویی عضو هیأت رئیسه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، در این نشست با تأکید بر جایگاه راهبردی آموزش و پرورش در توسعه کشور، گفت: کیفیت نظام آموزشی در گرو برخورداری از معلمان توانمند، باانگیزه و دارای امنیت شغلی است و اگر نتوانیم بهترین استعدادهای کشور را به حرفه معلمی جذب کنیم، در آینده با مشکلات جدی تری مواجه خواهیم شد. امروز به دلیل پایین بودن جذابیتهای شغلی و معیشتی، بسیاری از نخبگان تمایلی به ورود به حرفه معلمی ندارند و این موضوع زنگ خطری برای آینده نظام تعلیم و تربیت است. ارتقای جایگاه معلمان باید به عنوان یک سیاست راهبردی مورد توجه دولت قرار گیرد.
نماینده مردم فلاورجان همچنین با اشاره به مشکلات صنایع بزرگ کشور، تصریح کرد: ذوبآهن اصفهان به عنوان یکی از صنایع مادر کشور با چالشهای متعددی روبهرو است و متأسفانه در بسیاری از موارد، دستگاههای مسئول، مسئولیت حل مشکلات این مجموعه را به یکدیگر واگذار میکنند. استفاده از مدیران غیربومی و پروازی نیز بر پیچیدگی مسائل افزوده است.
تعیین تکلیف معلمان و حل بحران آب خوزستان باید در اولویت باشد
سید محسن موسویزاده عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف معلمان حقالتدریس و سایر نیروهای آموزشی، گفت: بخشی از نیروهای آموزشی کشور سالها در مدارس خدمت کردهاند اما همچنان از امنیت شغلی لازم برخوردار نیستند و ضروریست هرچه سریعتر وضعیت استخدامی آنها ساماندهی شود.
وی با اشاره به شرایط سخت آبوهوایی خوزستان افزود: مردم استان، بهویژه در شهرهای اهواز و حمیدیه، در کنار گرمای شدید با مشکلات جدی در تأمین آب شرب و زیرساختهای شهری مواجه هستند و انتظار دارند وزارت نیرو با برنامهای فوری نسبت به رفع این مشکلات اقدام کند.
نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون همچنین تکمیل شبکه فاضلاب و تسریع در اجرای پروژه متروی اهواز را از مطالبات اساسی مردم استان عنوان کرد و گفت: این پروژهها سالهاست به دلیل کمبود اعتبارات یا ناهماهنگی دستگاهها با تأخیر مواجه شدهاند و دولت باید برای تعیین تکلیف آنها تصمیم جدی اتخاذ کند.
صندوق ذخیره فرهنگیان باید به موتور اقتصادی آموزش و پرورش تبدیل شود
علی خزایی نماینده مردم پیشوا، ورامین و قرچک در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر حمایت مجلس از دولت در حل مشکلات کشور، اظهار کرد: امروز همه قوا باید با همدلی و همکاری، شرایط کشور را مدیریت کنند و مجلس نیز در چارچوب وظایف قانونی خود، از اقدامات مؤثر دولت حمایت خواهد کرد. آموزش و پرورش مجموعهای فقیر و فاقد ظرفیت نیست؛ این وزارتخانه سرمایههای ارزشمندی در اختیار دارد که مهمترین آنها صندوق ذخیره فرهنگیان است. اگر این صندوق با مدیریت حرفهای، شفاف و تخصصی اداره شود، میتواند به یکی از مهمترین پشتوانههای اقتصادی آموزش و پرورش و فرهنگیان تبدیل شود. انتظار میرود وزارت آموزش و پرورش با استفاده از مدیران متخصص و کارآمد، مسیر درآمدزایی، سودآوری و افزایش ارزش داراییهای صندوق را هموار کند تا منافع واقعی آن به فرهنگیان برسد.
وی در ادامه با اشاره به مشکلات حملونقل عمومی در جنوبشرق استان تهران، افزود: با وجود قرار گرفتن این منطقه در همجواری پایتخت، مردم همچنان با کمبود امکانات حملونقل ریلی و مترو مواجه هستند و انتظار دارند دولت تکمیل پروژههای ریلی و متروی استان تهران را با جدیت بیشتری دنبال کند.
حمایت از اعضای هیأت علمی و شرکتهای دانشبنیان، سرمایهگذاری برای آینده کشور است
احسان عظیمیراد عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، با اشاره به ضرورت تقویت جایگاه اعضای هیأت علمی دانشگاهها، گفت: حفظ شأن علمی اساتید و تأمین حقوق و مزایای متناسب با مسئولیتهای آنان، از الزامات ارتقای کیفیت آموزش عالی است و انتظار میرود افزایش حقوق اعضای هیات علمی تثبت شود.
وی با قدردانی از پیگیریهای انجام شده درباره بازگشت اساتید بازنشسته دانشگاه فرهنگیان، یاداور شد: امیدواریم با پیگیریهای دولت این مسئله به نتیجه مطلوب برسد تا حقی از فرهنگیان ضایع نشود.
عظیمیراد در با اشاره به خسارات وارد شده به برخی شرکتهای دانشبنیان در جریان جنگ، تأکید کرد: این شرکتها بخش مهمی از توان علمی و فناورانه کشور را در اختیار دارند و لازم است در برنامههای حمایتی دولت، جبران خسارت و بازگشت سریع آنها به چرخه تولید و نوآوری در اولویت قرار گیرد.
حفظ نخبگان و توسعه هوش مصنوعی، پیششرط اقتدار علمی کشور است
محمدرضا احمدی سنگر عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به نخبگان کشور، گفت: امروز حفظ سرمایه انسانی و جلوگیری از مهاجرت نخبگان باید به یکی از اولویتهای اصلی دولت تبدیل شود. اگر برای ارتقای جایگاه علمی، معیشتی و پژوهشی نخبگان برنامهریزی نکنیم، کشور در سالهای آینده با کمبود نیروی متخصص و کاهش توان رقابت علمی مواجه خواهد شد.
وی با اشاره به اهمیت فناوریهای نوین افزود: هوش مصنوعی امروز به یکی از ارکان قدرت کشورها تبدیل شده و ایران نیز باید با سرمایهگذاری هدفمند در این حوزه، زمینه حضور دانشگاهها، مراکز پژوهشی و شرکتهای دانشبنیان را در این عرصه فراهم کند تا از تحولات جهانی عقب نماند.
نماینده مردم رشت و خمام در مجلس همچنین با ابراز نگرانی از افزایش آمار بازماندگان از تحصیل، تصریح کرد: گسترش فقر آموزشی و افزایش تعداد دانشآموزانی که از چرخه تحصیل خارج میشوند، زنگ خطری برای آینده کشور است و باید با اجرای عدالت آموزشی، توسعه امکانات در مناطق محروم و حمایت از خانوادهها، از تداوم این روند جلوگیری شود.
احمدی سنگر در ادامه به مشکلات استان گیلان اشاره کرد و گفت: ساماندهی پسماند سراوان سالهاست به مطالبه جدی مردم تبدیل شده و انتظار میرود دولت با نگاه ویژه، این معضل زیستمحیطی را تعیین تکلیف کند. همچنین نظارت بر بازار و کنترل قیمتها باید تقویت شود تا فشار اقتصادی بر مردم کاهش یابد.
سهم آموزش و پرورش از بودجه کشور متناسب با مأموریتهای آن نیست
حسین امامیراد عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، با تأکید بر ضرورت افزایش سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور، گفت: گستردگی وظایف این وزارتخانه با اعتبارات اختصاصیافته تناسب ندارد و تا زمانی که منابع مالی پایدار برای آموزش و پرورش پیشبینی نشود، اجرای برنامههای تحولآفرین با دشواری روبهرو خواهد بود. سرمایهگذاری در آموزش و پرورش، هزینه نیست بلکه سرمایهگذاری برای آینده کشور است و هرگونه غفلت در این حوزه، آثار خود را در بخشهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نشان خواهد داد.
نماینده مردم چناران، طرقبه، شاندیز و گلبهار با اشاره به مطالبات عمرانی استان خراسان رضوی، اظهار کرد: تکمیل پروژه قطار مشهد ـ چناران که سالها از آغاز عملیات اجرایی آن میگذرد، از مطالبات جدی مردم منطقه است. همچنین تأمین آب شرب پایدار، بهسازی محورهای مواصلاتی و تکمیل آزادراه مشهد ـ قوچان از دیگر پروژههایی است که نیازمند توجه ویژه دولت و تأمین اعتبارات لازم است.
عقبماندگی آموزشی دانشآموزان باید پیش از آغاز سال تحصیلی جبران شود
اکبر پولادی نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به پیامدهای تعطیلیهای ناشی از جنگ و آموزش غیرحضوری، گفت: بخشی از دانشآموزان در این مدت با افت تحصیلی و عقبماندگی آموزشی مواجه شدهاند و لازم است با برنامهریزی دقیق، کلاسهای جبرانی و استفاده از ظرفیت فضای مجازی، این عقبماندگیها پیش از آغاز سال تحصیلی جدید جبران شود تا فرصت آموزشی دانشآموزان از دست نرود.
وی با تأکید بر ضرورت حمایت از دانشگاه ملی مهارت، افزود: توسعه آموزشهای مهارتی یکی از نیازهای اساسی بازار کار کشور است و تقویت دانشگاه ملی مهارت میتواند نقش مهمی در تربیت نیروی انسانی متخصص و کاهش بیکاری ایفا کند.
پولادی همچنین با اشاره به وضعیت معیشتی فرهنگیان و بازنشستگان، تصریح کرد: میانگین دریافتی کارکنان آموزش و پرورش با حجم مسئولیتهای آنان تناسب ندارد و لازم است برای بهبود وضعیت معیشتی این قشر تصمیمات مؤثری اتخاذ شود.
وی در ادامه به مشکلات ذوبآهن اصفهان و وضعیت بازنشستگان صندوق فولاد اشاره کرد و گفت: رسیدگی به وضعیت بیمه و خدمات درمانی بازنشستگان و همچنین حمایت از صنایع بزرگ کشور باید در دستور کار دولت قرار گیرد.
ضرورت استفاده از ظرفیت مسئولیتهای اجتماعی صنایع برای توسعه مناطق محروم
مجید داغری نماینده مردم دشتآزادگان و هویزه در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه خوزستان از ظرفیتهای کمنظیر اقتصادی، کشاورزی، نفتی و مرزی برخوردار است، گفت: با وجود این ظرفیتها، بخش قابل توجهی از مردم استان همچنان با مشکلات زیرساختی و محرومیتهای انباشته مواجه هستند و این وضعیت نیازمند نگاه ویژه دولت است.
وی با اشاره به نیمهتمام ماندن طرح ۵۵۰ هزار هکتاری توسعه اراضی کشاورزی، افزود: تکمیل این طرح میتواند تحولی اساسی در اشتغال، تولید و امنیت غذایی کشور ایجاد کند و انتظار میرود دولت منابع لازم برای اتمام آن را تأمین کند.
نماینده مردم دشتآزادگان و هویزه همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت مسئولیتهای اجتماعی صنایع برای توسعه مناطق محروم تأکید کرد و گفت: ایجاد و تقویت مرزهای جایگزین و توسعه زیرساختهای تجاری، بهویژه در شرایط پس از جنگ و محدودیتهای حملونقل دریایی، میتواند نقش مهمی در رونق اقتصادی استان و افزایش مبادلات تجاری کشور داشته باشد.
نظام آموزشی به ثبات در تصمیمگیری و مرجع واحد نیاز دارد
عمران عباسی کالی سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی، نیز در این نشست با اشاره به پیامدهای تعدد تصمیمگیریها در حوزه آموزش، گفت: وجود مراجع متعدد در تصمیمگیری درباره کنکور و سایر سیاستهای آموزشی، موجب فرصتسوزی و ایجاد بیثباتی در نظام تعلیم و تربیت شده(است و لازم (است مرجع واحد و هماهنگی برای این حوزه تعیین شود. در ماههای اخیر، واژههایی مانند «تعویق»، «تأخیر» و «تعطیلی» به دفعات در مدیریت آموزشی تکرار شده که این روند با جایگاه علمی و تمدنی ایران همخوانی ندارد و باید با برنامهریزی دقیق، از تکرار چنین شرایطی جلوگیری شود.
عباسی با تأکید بر جایگاه دانشگاه و دانشگاهیان در عبور کشور از شرایط سخت، اظهار کرد: دانشگاهها باید در فرآیند حکمرانی، تصمیمسازی و حل مسائل کشور نقشآفرینی مؤثرتری داشته باشند و از ظرفیت علمی آنها بیش از گذشته استفاده شود. کاهش شکاف آموزشی میان مناطق برخوردار و محروم، ارتقای کیفیت آموزش و رسیدگی به مطالبات فرهنگیان، از جمله پرداخت فوقالعادهها، باید در اولویت سیاستگذاریهای دولت قرار گیرد.
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