به گزارش خبرنگار مهر، نامدار صیادی عصر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی برنامه‌ریزی‌های راهبردی، همت تولیدکنندگان و هماهنگی‌های گسترده بین‌بخشی، آمار جوجه‌ریزی لرستان در تیرماه سال جاری به حدود پنج میلیون قطعه رسید. این میزان تولید، نشان از مدیریت کارآمد منابع و ظرفیت بالای بخش طیور در استان دارد.

وی افزود: بر اساس آمارهای منتشر شده، این حجم از تولید که توسط ۲۲۸ واحد مرغ گوشتی در سطح استان انجام شده، نسبت به ماه گذشته، رشد ۵۲ درصدی را تجربه کرده است. همچنین با مقایسه این آمار با مدت مشابه سال گذشته، شاهد رشد ۱۸.۸ درصدی در سطح سالانه هستیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، گفت: این افزایش تولید باهدف تأمین پایدار گوشت مرغ، حفظ تعادل در بازار و تقویت امنیت غذایی استان صورت‌گرفته است. همچنین، این اقدام باهدف پاسخگویی به افزایش تقاضای فصلی در ماه تابستان و روزهای پایانی ماه صفر، گامی مؤثر در جهت پایداری زنجیره تأمین پروتئین حیوانی در استان محسوب می‌شود.