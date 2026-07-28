امنیت غذایی یکی از ارکان اقتدار کشور است

به گزارش خبرگاری مهر، حمزه خانجانی افشار صبح سه شنبه در دیدار با شهردار همدان با اشاره به تجربه کشور در جنگ تحمیلی اخیر اظهار کرد: امنیت غذایی یکی از مهمترین ارکان اقتدار، پایداری و تابآوری کشور است و جنگهای اخیر اهمیت این موضوع را بیش از گذشته برای مردم و مسئولان آشکار کرد.
وی افزود: دشمن با این تصور که میتواند از طریق هدف قرار دادن زیرساختهای کشور و ایجاد اختلال در تامین غذا در مدت کوتاهی بحران ایجاد کند، وارد عمل شد اما توانمندی بخش کشاورزی، برنامهریزی مناسب و همراهی دستگاههای اجرایی موجب شد این راهبرد ناکام بماند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با بیان اینکه شهرداری در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، افزایش نشاط اجتماعی و تقویت سرمایه اجتماعی نقشی اثرگذار دارد، تصریح کرد: با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از جمعیت استان در شهرها ساکن هستند، تعامل و همافزایی میان مدیریت شهری و بخش کشاورزی ضرورتی جدی است.
خانجانی افشار با تاکید بر لزوم ارتقای سطح همکاریهای مشترک، پیشنهاد بازنگری و بهروزرسانی تفاهمنامه همکاری میان سازمان جهاد کشاورزی و شهرداری همدان را مطرح کرد و گفت: با تعریف برنامههای اجرایی مشترک میتوان ظرفیتهای دو مجموعه را در مسیر توسعه اقتصادی، حمایت از تولید، ترویج فرهنگ امنیت غذایی، امیدآفرینی و افزایش نشاط اجتماعی به کار گرفت تا مردم آثار این همکاریها را بهصورت ملموس مشاهده کنند.
وی در پایان از تعامل و همراهی شهرداری همدان قدردانی کرد و ادامه داد: امیدواریم با بهرهگیری از ظرفیتهای مدیریتی و تخصصی ۲ دستگاه، اقدامات مشترک موثری در راستای توسعه پایدار شهری حمایت از بخش کشاورزی و افزایش رضایتمندی شهروندان اجرا شود.
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