سرپرست فرمانداری دورود معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز دوشنبه آیین تکریم و معارفه سرپرست فرمانداری دورود با حضور «سعید پورعلی» معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان، اعضای شورای تأمین، امامجمعه و مدیران دستگاههای اجرایی شهرستان دورود برگزار شد.
سعید پورعلی در این مراسم، گفت: فرمانداری جایگاه ویژهای در نظام اجرایی کشور دارد و فرماندار بهعنوان نماینده عالی دولت، باید نماد همافزایی و وحدت در شهرستان باشد.
وی ادامه داد: اولویتهای اصلی ما در دولت و استانداری، تمرکز بر توسعه اقتصادی و اشتغالزایی، رضایتمندی مردم، وحدت و انسجام است.
معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان، افزود: مدیران دستگاههای اجرایی نیز همکاری مضاعف در تحقق اهداف عالیه نظام، دولت و فرمانداری شهرستان داشته باشند.
سرپرست فرمانداری دورود نیز در این مراسم با اشاره به اهمیت جایگاه فرمانداری در پیشبرد سیاستهای دولت و پیگیری امور مردم، اظهار داشت: تغییر و تحولات مدیریتی فرصتی تازه برای تزریق انگیزه و بهرهگیری از توانمندیهای جدید در مسیر توسعه شهرستان است.
فریبا بهاری، بر لزوم تعامل سازنده فرماندار جدید با تمامی ارکان حاکمیتی و مردمی برای تحقق شعارهای سال و رسیدگی به مشکلات معیشتی و عمرانی شهر تأکید کرد.
وی، ضمن تشکر از اعتماد استاندار لرستان، اولویتهای کاری خود را بر پایه توسعه اقتصادی و تکمیل پروژهها و تکریم اربابرجوع، عنوان کرد.
در این مراسم از زحمات علیرضا بیرانوند در دوران تصدی فرمانداری دورود تقدیر و فریبا بهاری بهعنوان سرپرست جدید این فرمانداری معارفه شد.
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