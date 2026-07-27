تصویب ۱۸ طرح در کارگروه زیربنایی لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، احسان کرم‌زاده عصر امروز دوشنبه در حاشیه کارگروه امور زیربنایی لرستان با اشاره به اینکه در جلسه امروز ۲۳ پرونده مطرح و بررسی شد، اظهار کرد: پرونده‌های ارائه‌شده در این کارگروه از تنوع‌بخشی بالایی برخوردار بودند و حوزه‌های مختلف توسعه‌ای استان را پوشش می‌دادند.

وی با اشاره به ماهیت متنوع این طرح‌ها، افزود: برخی از پرونده‌ها در بخش کشاورزی و توسعه گلخانه‌ها، تعدادی در حوزه دامپروری و دامداری صنعتی، گروهی نیز مرتبط با راه‌اندازی واحدهای صنعتی جدید و توسعه واحدهای موجود و بخش دیگری نیز معطوف به احداث نیروگاه‌های تولید برق (انرژی) بودند.

سرپرست معاونت عمرانی استانداری لرستان، تأکید کرد: تمامی ۲۳ پرونده بادقت کارشناسی مورد ارزیابی قرار گرفت و در نهایت رأی مثبت اعضا به ۱۸ طرح، گامی مؤثر در جهت تسهیل سرمایه‌گذاری و رونق تولید در استان محسوب می‌شود.

کرم‌زاده، تصریح کرد: برای پنج پرونده باقی‌مانده نیز به دلیل نیاز به تکمیل مدارک و رفع برخی نواقص کارشناسی، تصمیم بر این شد که برای بررسی مجدد به دبیرخانه کارگروه ارجاع داده شوند تا در نشست‌های آتی این کارگروه مجدداً روی میز بررسی قرار گیرند.

وی تصریح کرد: اولویت اصلی در بررسی این پرونده‌ها، ایجاد اشتغال پایدار، بهره‌وری از منابع موجود و رعایت استانداردهای زیست‌محیطی در کنار توسعه متوازن استان بوده است.