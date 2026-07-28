اعزام بیش از ۶۵۰۰ زائر گیلانی به مرزهای کشور برای شرکت در اربعین حسینی

فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح روند اجرای طرح اربعین حسینی (ع) در این استان اظهار کرد: از آغاز طرح تا پایان روز ۵ مردادماه، تعداد ۶ هزار و ۲۰۰ زائر در قالب ۲۱۰ سفر اتوبوسی از گیلان به مرز مهران اعزام شده اند.

وی افزود: همچنین در همین بازه زمانی، ۳۶۰ زائر دیگر در قالب ۱۲ سفر به مرز خسروی منتقل شده اند که مجموع زائران جابجا شده را به ۶ هزار و ۵۶۰ نفر میرساند.

مرادی با اشاره به هماهنگی با دستگاههای اجرایی مرتبط، تصریح کرد: برنامه ریزی های لازم برای جابه جایی ایمن، منظم و روان زائران تا پایان ایام اربعین ادامه دارد و ناوگان حملونقل عمومی استان در آماده باش کامل است.

مدیرکل راهداری گیلان در پایان از زائران خواست تا زمان دقیق حرکت خود را از سوی کارگزاران مربوطه دریافت کنند و همکاری لازم را با رانندگان و عوامل اجرایی داشته باشند تا خدمات رسانی با بالاترین کیفیت صورت پذیرد.