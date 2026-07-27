مرادی: بیش از ۵ هزار زائر گیلانی راهی مرزهای اربعین شدند

فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر از اعزام ۵ هزار و ۳۴۰ زائر در قالب ۱۷۸ سفر از ابتدای اجرای طرح اربعین حسینی (ع) تا پایان روز ۴ مرداد خبر داد و گفت: بیشترین اعزامها به مرز مهران انجام شده است.
مرادی افزود: از مجموع سفرهای انجام شده، ۱۷۱ سفر با جابهجایی ۵ هزار و ۱۳۰ زائر به مقصد مرز مهران و ۷ سفر با جابهجایی ۲۱۰ زائر به مقصد مرز خسروی صورت گرفته است.
وی با اشاره به تداوم اجرای طرح اربعین حسینی (ع) افزود: روند اعزام زائران از استان به مرزهای کشور ادامه دارد و تمامی ظرفیتهای لازم برای ارائه خدمات مطلوب، افزایش ایمنی سفرها و تسهیل جابهجایی زائران به کار گرفته شده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای گیلان در پایان تأکید کرد: هماهنگیهای لازم با دستگاههای اجرایی مرتبط برای پشتیبانی از ناوگان حملونقل عمومی و تأمین امنیت سفرهای زائران انجام شده و هیچگونه محدودیتی در اعزامها وجود ندارد.
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