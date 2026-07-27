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۶ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۶

قرار شبانه مردم رودسر در شب صد و چهل و نهم

قرار شبانه مردم رودسر در شب صد و چهل و نهم

رودسر- در این ویدئو تصاویری از قرار شبانه مردم رودسر در شب صد و چهل و نهم را مشاهده می کنید.

دریافت 9 MB

فیلم: خدیجه جعفرپور

کد مطلب 6901213

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