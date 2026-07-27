https://mehrnews.com/x3cGk6 ۶ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۶ کد مطلب 6901213 استانها گیلان استانها گیلان ۶ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۶ قرار شبانه مردم رودسر در شب صد و چهل و نهم رودسر- در این ویدئو تصاویری از قرار شبانه مردم رودسر در شب صد و چهل و نهم را مشاهده می کنید. دریافت 9 MB فیلم: خدیجه جعفرپور کد مطلب 6901213 کپی شد مطالب مرتبط فریاد انتقامخواهی مردم رودسر در صد و چهل و هشتمین اجتماع شبانه حماسه رودسری ها در میدان به شب ۱۵۰ رسید قیام مردم رودسر در شب صد و چهل و هفتم صد و چهل و ششمین شب حضور دشمن شکن رودسری ها در میدان قرار شبانه مردم سلماس در حمایت از رهبری و انقلاب صد و چهل و پنجمین شب حضور رودسری ها در میدان ۱۴۹ شب ایستادگی مردم شفت در میدان برچسبها رودسر تجمع مردمی بیعت با رهبر انقلاب
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