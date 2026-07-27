فرماندار دیلم: نماز جمعه پایگاه وحدت و همدلی است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی دوشنبه شب در دیداری با حجتالاسلام اسدی، امام جمعه دیلم،با گرامیداشت سالروز اقامه نخستین نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی و هفته ستاد نماز جمعه، بر اهمیت جایگاه نماز جمعه در تبیین مسائل روز و تقویت انسجام اجتماعی تاکید کرد.
وی با قدردانی از تلاشهای امام جمعه و مجموعه ستاد نماز جمعه شهرستان دیلم اظهار کرد: تعامل و همدلی میان مسئولان و نهادهای فرهنگی و مذهبی، نقش مهمی در پیشبرد امور شهرستان و خدمترسانی بهتر به مردم دارد.
فرماندار دیلم افزود: نماز جمعه همواره محلی برای بیان دغدغههای مردم، مطالبهگری و تقویت روحیه امید و همبستگی در جامعه بوده و بهرهگیری از ظرفیت این نهاد میتواند در مسیر توسعه و پیشرفت شهرستان موثر باشد.
در این دیدار، حسن باباحسنی، معاون برنامهریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و اکبری مدیر روابط عمومی فرمانداری دیلم نیز حضور داشتند.
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