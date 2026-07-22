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۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۵۶

وقوع انفجار در اربیل در شمال عراق

وقوع انفجار در اربیل در شمال عراق

منابع خبری از وقوع انفجار در آسمان اربیل، مرکز اقلیم کردستان عراق، خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المیادین گزارش داد که در آسمان شهر اربیل در اقلیم کردستان عراق انفجاری رخ داده است.

بر اساس این گزارش، این انفجار به دنبال حمله‌ به مقرهای یک گروهک تجزیه‌طلب کرد رخ داده است.

تاکنون جزئیات بیشتری درباره عامل این حمله، میزان خسارات یا تلفات احتمالی منتشر نشده است.

مقام امنیتی عراقی: انفجارهای اربیل، تلفات جانی نداشته است

یک مقام امنیتی در اقلیم کردستان عراق در گفتگو با شبکه الجزیره اعلام کرد که پدافند هوایی اربیل با چندین پهپاد مقابله کرده و این حملات تلفات جانی نداشته است.

کد مطلب 6896416

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