مدیرکل کار بوشهر: حمایت موثر از اشتغال و تولید در دستور کار است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی پروانه صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استان بوشهر، با رویکردی میدانی و مسئلهمحور، زمینهساز تصمیمهای مؤثر در حوزه حمایت از تولید، صیانت از اشتغال، توسعه مسئولیت اجتماعی صنایع و تقویت همکاری میان دولت، کارگران، کارفرمایان و بخش خصوصی شد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر گفت: حضور دکتر احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استان بوشهر در استان بوشهر تنها یک سفر اداری نبود، بلکه جلوهای از حکمرانی میدانی و توجه عملی دولت به مسائل جامعه کار و تولید در یکی از مهمترین قطبهای اقتصادی کشور بود.
وی افزود: بازدید از واحدهای صنعتی، بررسی روند بازسازی بخشهای آسیبدیده، دیدار با کارگران و مدیران صنایع و گفتوگوی مستقیم با فعالان اقتصادی، نشان داد که حفظ تولید، صیانت از اشتغال و حمایت از سرمایه انسانی در اولویت برنامههای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر با اشاره به برگزاری همایش «وفاق ملی برای حمایت و صیانت از اشتغال جوانان» گفت: این همایش با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، استاندار بوشهر، مدیران صنایع، تشکلهای کارگری و کارفرمایی، تعاونگران، اتاق تعاون، اتاق بازرگانی و دیگر شرکای اجتماعی برگزار شد و نمادی از گفتوگوی مؤثر سهجانبه میان دولت، کارگران و کارفرمایان برای حل مسائل حوزه کار و تولید بود.
پروانه ادامه داد: تجربه استان بوشهر نشان داده است هر زمان گفتوگو، همدلی و مشارکت میان شرکای اجتماعی تقویت شده، شاخصهای حوزه اشتغال، روابط کار و بهرهوری نیز بهبود یافته و زمینه برای کاهش اختلافات کارگری و افزایش امنیت سرمایهگذاری فراهم شده است.
وی امضای مجموعهای از تفاهمنامههای راهبردی در جریان این سفر را از مهمترین دستاوردهای آن برشمرد و گفت: تفاهمنامه اجرای پروژه «توانمندسازی فناورانه HSE و نوآوری صنعتی عسلویه» با مشارکت ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شرکت پتروشیمی جم، پارک علم و فناوری خلیج فارس و ادارهکل امور مالیاتی استان، گام مهمی برای ارتقای ایمنی محیطهای کار، توسعه فناوری، آموزشهای تخصصی و حمایت از شرکتهای دانشبنیان است.
وی افزود: تفاهمنامه اهدای پنج دستگاه آمبولانس پیشرفته از محل مسئولیتهای اجتماعی شرکت پتروشیمی جم نیز نقش مهمی در تقویت زیرساختهای درمانی و ارتقای خدمات سلامت برای جامعه کار و مردم استان خواهد داشت.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر همچنین به تفاهمنامه حمایت از مشاغل خانگی اشاره کرد و گفت: این اقدام با هدف توانمندسازی بانوان سرپرست خانوار، توسعه اشتغال پایدار و افزایش مشارکت اقتصادی خانوادهها، نمونهای موفق از پیوند مسئولیت اجتماعی صنایع با توسعه محلی است.
پروانه با تأکید بر اینکه استان بوشهر ظرفیت تبدیل شدن به الگوی ملی همکاری میان دولت، صنعت، دانشگاه و شرکای اجتماعی را دارد، اظهار کرد: ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با تمام توان، اجرای دقیق تفاهمنامهها، توسعه گفتوگوی اجتماعی، ارتقای مهارتآموزی، حمایت از تولید و صیانت از حقوق جامعه کار و تولید را دنبال خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: دستاوردهای سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بوشهر، تنها به امضای چند تفاهمنامه محدود نمیشود، بلکه آغازگر فصل تازهای از همکاری، اعتمادسازی و همافزایی برای توسعه پایدار، اشتغال مولد و افزایش بهرهوری در استان بوشهر است.
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