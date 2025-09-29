به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع استاندار بوشهر در نشست با احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: تشکیل کنسرسیومی متشکل از پتروشیمیهای ذیل این وزارتخانه برای مشارکت در امر مهارتآموزی جوانان جویای کار در استان بوشهر از طریق تجهیز و توسعه مراکز آموزش فنی و حرفهای و هنرستانهای جوار صنعت در استان بوشهر بویژه در ۴ شهرستان جنوبی مورد تاکید ما است.
وی ضمن تشکر از شرکتهای پتروشیمی که نسبت به انتقال حسابهای خود به شعب استانی بانکها اهتمام داشته اند افزود: انتظار میرود سایر شرکتهایی که بطور کامل نسبت به این مهم اقدام نکردهاند، در اسرع وقت اقدام لازم را انجام دهند.
استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: بدیهی است که انتقال حساب به شعب استانی، در تامین منابع مالی بانکها و اعطای تسهیلات برای سرمایه ثابت و در گردش طرحهای اقتصادی در راستای توسعه اشتغال بومیان استان بوشهر نقش مؤثری دارد.
زارع ضمن تشکر از اقدامات تامین اجتماعی برای احداث درمانگاه ها در استان بوشهر، خواستار تقویت نیروی انسانی بخش درمان تامین اجتماعی استان شد.
میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با تقدیر از تلاشها و پیگیریهای استاندار بوشهر، ضمن موافقت با درخواستهای استاندار، دستورات لازم را برای پیگیری و اجرای این درخواستها صادر کرد.
