پلمب ۹ واحد صنفی متخلف در خاش

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسینعلی نیکو صبح سه شنبه به خبرنگاران گفت: در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و ساماندهی صنوف، طرح نظارت و کنترل بر اصناف توسط ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس اطلاعات در شهرستان خاش اجرا شد.

جانشین انتظامی شهرستان خاش افزود: در این طرح ۹واحد صنفی متخلف به علت عدم رعایت قوانین و مقررات در سطح شهرستان خاش پلمپ شدند و به ۶ واحد صنفی دیگر نیز اخطار کتبی داده شد که در صورت عدم رعایت قوانین و مقررات و رفع مشکلات با آنها برخورد قانونی خواهد شد.

وی در پایان ضمن تاکید بر ادامه طرح های نظارت بر اماکن و صنوف متخلف و قدردانی از همکاری شهروندان با پلیس در اجرای این طرح ها، از شهروندان درخواست نمود: در صورت مشاهده تخلفات صنفی، موضوع را بلافاصله به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

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