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۶ مرداد ۱۴۰۵، ۵:۳۹

اجتماع خونخواهی رهبر شهید در نوار ساحلی دریای عمان

اجتماع خونخواهی رهبر شهید در نوار ساحلی دریای عمان

چابهار- مردم شهر چابهار در خونخواهی از رهبر شهید در صد و چهل و هشتمین شب از شهادت قائد امت تجمع برگزار کردند.

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کد مطلب 6901264

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