https://mehrnews.com/x3cGm8 ۶ مرداد ۱۴۰۵، ۵:۳۹ کد مطلب 6901264 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۶ مرداد ۱۴۰۵، ۵:۳۹ اجتماع خونخواهی رهبر شهید در نوار ساحلی دریای عمان چابهار- مردم شهر چابهار در خونخواهی از رهبر شهید در صد و چهل و هشتمین شب از شهادت قائد امت تجمع برگزار کردند. دریافت 48 MB کد مطلب 6901264 کپی شد مطالب مرتبط پزشک خانواده با هدف کاهش هزینه های درمان در «چابهار» اجرا میشود پلمب ۹ واحد صنفی متخلف در خاش کشف ۶ قبضه سلاح و مهمات جنگی در مرزهای سیستان وبلوچستان سیستان و بلوچستان؛ محور دیپلماسی اقتصادی ایران با پاکستان و افغانستان تراکنش صوری منجر به صدور رای محکومیت قاچاقچی سوخت در زاهدان شد تداوم حماسه حضور مردم چابهار دستگیری ۲نفر و کشف کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی دشتیاری برچسبها چابهار رهبر شهید سیستان و بلوچستان پرچم خونخواهی رهبر شهید
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