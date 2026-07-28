محسن آشوری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سال ها بود که کاراته فقط در بخش کومیته نفرات خود را برای حضور در بازیهای آسیایی معرفی می کرد، در این دوره به کاتا هم فرصت داده شد که دلیل اصلی و مهم آن نگاه ویژه رئیس فدراسیون است.

وی ادامه داد: رهنما خود از جنس کاراته است و می داند که باید به همه اجزا این رشته به صورت برابر بها داده شود. موضوعی که در بخش کاتا اتفاق افتاد به جرات می توان گفت که تولدی دوباره برای کاتا در کاراته ایران بود و از این پس شاهد رشد و شکوفایی هر چه بیشتر در این بخش خواهیم بود.

دبیر فدراسیون کاراته در خصوص حضور تیم ملی در مسابقات روسیه گفت: یک کمپ تمرینی و تورنمنت آزاد در روسیه برقرار بود که تیم اعزام شد و خدا را شکر عملکرد خوبی هم شاهد بودیم ضمن اینکه کادر فنی به اهدافی که از این برنامه ترسیم کرده بود، دست یافت. نقاط ضعف و قوت اعضای تیم مورد بررسی قرار گرفت و این می تواند در ادامه راه به مربیان تیم ملی برای طراحی تمرینات کمک کند.

آشوری ادامه داد: در حال برنامه ریزی هستیم تا تیم ملی به اردوی مشترک و رقابت های آزاد ترکیه هم اعزام شود. این برنامه هم راستای آماده سازی ملی پوشان جهت حضوری موفق در بازیهای آسیایی خواهد بود که بدون شک نتایج آن برای کادر فنی خیلی مفید خواهد بود.

وی در مورد برگزاری هفته سوم رقابت های لیگ برتر هم گفت: برنامه ریزی های لازم برای برگزاری این مسابقات صورت گرفته است. سیاست ما این است که لیگ باید در خدمت تیم ملی باشد، بر همین اساس با سرمربی تیم ملی صحبت خواهیم کرد که اگر شرایط مهیا باشد، اعضای تیم ملی هم در رقابت های لیگ مبارزه کنند، که خیلی می تواند در تحقق هدفی که موفقیت در بازیهای آسیایی است، مفید باشد.