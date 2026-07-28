به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، سامانه مستمری جمع با هدف تسهیل دسترسی بیمه‌شدگان به حقوق قانونی طراحی شده تا افراد دارای سابقه بیمه‌ای در بیش از یک صندوق بازنشستگی بتوانند از مجموع سوابق خود برای دریافت مستمری استفاده کنند.

در حال حاضر علاوه بر امکان نقل و انتقال سوابق بیمه‌ای بین صندوق‌های بازنشستگی، با پیاده‌سازی زیرساخت‌های قانونی و الکترونیکی برقراری مستمری جمع، این امکان نیز فراهم گردیده تا افراد بدون پرداخت هزینه‌های ناشی از انتقال سوابق بیمه‌ای بین صندوق‌های بازنشستگی، به نسبت سابقه‌ای که در هر صندوق دارند از مزایای «مستمری جمع» در صندوق‌هایی که کسور یا حق‌بیمه پرداخت نموده‌اند؛ مستمری دریافت نمایند.

متقاضیان می‌توانند با مراجعه به نشانی Mostameri.mcls.gov.ir و با استفاده از راهنمای موجود در سامانه، درخواست خود را ثبت و مراحل رسیدگی به درخواست را پیگیری کنند.

شایان ذکر است بررسی شرایط احراز بهره‌مندی از مزایای مستمری جمع بر عهده آخرین صندوق بیمه‌ای فرد خواهد بود.

گفتنی است سازمان تأمین اجتماعی، به درخواست‌های مربوط به سامانه مستمری جمع که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی راه‌اندازی شده رسیدگی می‌کند.