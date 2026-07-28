نبی‌الله محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مجموعه اقدامات و پیگیری‌های انجام‌شده برای توسعه زیرساخت‌های عمرانی، درمانی و خدماتی استان، اظهار کرد: در ماه‌های اخیر، در سایه رهنمودهای نماینده محترم ولی‌فقیه در استان و نماینده مردم در مجلس خبرگان رهبری، همراهی مدیران اجرایی استان، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و همکاری دستگاه‌های مختلف، موضوعات مهم و امیدبخشی در بخش‌های گوناگون عمرانی و زیرساختی استان به جریان افتاده است.

وی افزود: از جمله این اقدامات می‌توان به پیگیری تعریض جاده قره‌پشتلو، رفع مشکل چندین ساله سد مشمپا و به جریان افتادن فعالیت‌های آن، بهسازی آزادراه زنجان–تبریز، پیگیری مسائل تعاونی‌های مسکن، اجرای طرح‌های آسفالت در مناطق مختلف روستایی طارم، زنجانرود و بخش مرکزی، اجرای پروژه‌های رفع تنش آبی در روستاهای استان، اجرای بیش از ۱۰۰ کیلومتر شبکه فاضلاب شهری در محلات مختلف زنجان، پیگیری پروژه‌های راه و شهرسازی و سایر طرح‌های توسعه‌ای اشاره کرد که هر یک از آنها نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی مردم خواهد داشت.

پیگیری برای احداث بیمارستان فوق‌تخصصی سوانح و حوادث در زنجان

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به خبر جدید حوزه سلامت استان، تصریح کرد: امروز خبر امیدوارکننده دیگری برای مردم شریف استان زنجان داریم که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و آن، پیگیری برای احداث یک بیمارستان فوق‌تخصصی سوانح، حوادث و خدمات شبانه‌روزی به‌صورت پایلوت در استان زنجان است.



محمدی با بیان اینکه این طرح با پیگیری‌های انجام‌شده، تلاش‌های مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان و حمایت مسئولان ملی و استانی و همچنین همراهی نمایندگان استان در مجمع نمایندگان در دستور کار قرار گرفته است، افزود: هدف ما احداث یک بیمارستان چندصد تختخوابی فوق‌تخصصی در حوزه سوانح و حوادث است که بدون تردید از مهم‌ترین پروژه‌های راهبردی استان در سال‌های آینده خواهد بود.



وی ادامه داد: این مرکز درمانی علاوه بر پاسخگویی به نیازهای درمانی استان زنجان، می‌تواند به عنوان یکی از مراکز تخصصی منطقه شمال‌غرب کشور در حوزه درمان مصدومان حوادث، بلایای طبیعی و سوانح مختلف ایفای نقش کند.



تأمین اعتبار پروژه از منابع ملی و خارج از بودجه استانی

رئیس مجمع نمایندگان استان زنجان با تأکید بر اینکه تأمین مالی این پروژه از محل اعتبارات خارج از بودجه استان دنبال می‌شود، گفت: منابع مورد نیاز این طرح از ردیف‌های ملی جمعیت هلال‌احمر و همچنین از طریق پیگیری برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های ارزشمند ارتش جمهوری اسلامی ایران تأمین خواهد شد و تلاش می‌کنیم این پروژه بدون تحمیل بار مالی به اعتبارات عمرانی استان اجرایی شود.



وی افزود: در صورت نهایی شدن این پیگیری‌ها و با دعای خیر مردم، این بیمارستان با استفاده از ظرفیت‌های ملی و حمایت مسئولان کشوری و استانی وارد مرحله اجرا خواهد شد.



محمدی با اشاره به ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی استان اظهار کرد: سرعت اجرای چنین پروژه‌ای تا حد زیادی به روند تصویب، تأمین و تخصیص اعتبارات و همچنین آماده‌سازی مقدمات فنی و اداری بستگی دارد.



وی تصریح کرد: از استانداری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، ارتش جمهوری اسلامی ایران، اداره کل راه و شهرسازی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط درخواست می‌شود با همکاری کامل، زمینه‌های فنی، حقوقی، اداری و زیرساختی اجرای این پروژه را در کوتاه‌ترین زمان ممکن فراهم کنند.



نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: پیگیری تأمین منابع و کلیات پروژه در سطح ملی انجام خواهد شد و انتظار می‌رود مجموعه مدیریتی استان نیز با آماده‌سازی بسترهای لازم، شرایط آغاز عملیات اجرایی را مهیا کند تا در صورت فراهم شدن مقدمات، شاهد کلنگ‌زنی این پروژه در هفته دولت باشیم.

پروژه‌ای ملی برای ارتقای خدمات درمانی و مدیریت بحران

محمدی با بیان اینکه این بیمارستان می‌تواند به یکی از مهم‌ترین مراکز تخصصی کشور در حوزه سوانح و حوادث تبدیل شود، اظهار داشت: اجرای این طرح علاوه بر ارتقای شاخص‌های سلامت استان، موجب افزایش آمادگی در مدیریت بحران، ارائه خدمات درمانی تخصصی در شرایط اضطراری، کاهش اعزام بیماران به سایر استان‌ها و تقویت زیرساخت‌های امدادی و درمانی منطقه خواهد شد.



وی افزود: زنجان به دلیل موقعیت جغرافیایی، قرار گرفتن در مسیر آزادراه‌ها و کریدورهای ارتباطی کشور و همچنین ظرفیت‌های موجود، از قابلیت تبدیل شدن به یکی از قطب‌های درمان تخصصی سوانح برخوردار است.

رئیس مجمع نمایندگان استان زنجان با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان مسئولان گفت: از ابتدا تلاش کرده‌ایم این مطالبه بزرگ به نام فرد یا مجموعه خاصی ثبت نشود، بلکه حاصل همدلی، همگرایی و همکاری همه نمایندگان استان، مدیران اجرایی، مسئولان کشوری و استانی و دستگاه‌های مختلف باشد؛ زیرا اجرای چنین پروژه‌ای تنها با کار جمعی، انسجام مدیریتی و پیگیری مستمر به نتیجه خواهد رسید.

محمدی با قدردانی از اقدامات مجموعه جمعیت هلال‌احمر استان زنجان اظهار کرد: هلال‌احمر استان طی سال‌های اخیر عملکرد بسیار ارزشمند و قابل دفاعی در حوزه‌های مختلف داشته است.

وی ادامه داد: راه‌اندازی مرکز دیالیز میدان آزادی، اجرای موفق طرح مولدسازی اموال هلال‌احمر، توسعه خدمات درمانی و امدادی، افزایش پایگاه‌های ثابت امداد و نجات جاده‌ای از ۹ پایگاه به ۱۷ پایگاه، اختصاص ۳۰ دستگاه خودروی امدادی و اداری، تکمیل و تجهیز پروژه درمانی در یکی از شهرستان‌های استان، افزایش بودجه ملی هلال‌احمر، توسعه داروخانه‌ها، ارتقای مرجعیت داروهای تخصصی در استان و جذب نیروهای شایسته از جمله اقدامات مؤثر این مجموعه بوده که موجب ارتقای جایگاه هلال‌احمر زنجان در سطح کشور شده است.

نماینده مردم زنجان و طارم افزود: ظرفیت مدیریتی مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر کشور و مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان زنجان فرصت ارزشمندی برای توسعه زیرساخت‌های امدادی، درمانی و خدماتی استان محسوب می‌شود و باید از این ظرفیت به بهترین شکل ممکن استفاده شود.

محمدی تأکید کرد: آنچه امروز در حال شکل‌گیری است، می‌تواند یکی دیگر از خبرهای خوش برای مردم استان زنجان باشد و امیدواریم با عنایت الهی، توجهات حضرت ولی‌عصر (عج)، همراهی مسئولان ملی و استانی و تداوم همکاری جهادی دستگاه‌های اجرایی، مقدمات اجرای این پروژه هرچه سریع‌تر فراهم شود تا زنجان در آینده نزدیک به یکی از پایگاه‌های مهم ارائه خدمات تخصصی درمان سوانح و حوادث در کشور تبدیل شود.