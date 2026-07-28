به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله حسنی، صبح سه‌شنبه، در تشریح اقدامات عمرانی و خدماتی منطقه یک شهرداری اسلامشهر، از اجرای پروژه‌های مختلف در حوزه زیرساخت‌های شهری و آموزشی خبر داد.

وی که مدیر منطقه یک شهرداری اسلامشهر است، اظهار کرد: با تدابیر شهردار اسلامشهر و در راستای نهضت مدرسه‌سازی، دو مدرسه در منطقه یک در حال احداث است که پیمانکاران آن انتخاب شده‌اند و روند اجرای پروژه‌ها رضایت‌بخش است.

حسنی افزود: در صورت تداوم روند کنونی، این دو مدرسه همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید به بهره‌برداری رسیده و به ظرفیت آموزشی منطقه افزوده خواهد شد.

مدیر منطقه یک شهرداری اسلامشهر همچنین با اشاره به اجرای پروژه کنارگذر ۲۴ متری شهید سلیمانی، تصریح کرد: این پروژه با تملک ۱۴۳ ملک، اجرای سه پل روگذر و عملیات گسترده عمرانی، نقش مهمی در کاهش گره‌های ترافیکی و بهبود دسترسی‌های شهری ایفا کرده است.

وی از احداث بازارچه محله ایران‌زمین با پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصدی و پیش‌بینی احداث یک مرکز درمانی در این مجموعه خبر داد و گفت: مدیریت شهری تلاش کرده است علاوه بر اجرای پروژه‌های عمرانی، کیفیت خدمات و رفاه شهروندان را نیز ارتقا دهد.

حسنی در پایان تأکید کرد: تمام تلاش مجموعه مدیریت شهری این است که با اجرای پروژه‌های توسعه‌ای و رسیدگی مستمر به مسائل شهری، رضایت و کیفیت زندگی شهروندان اسلامشهر افزایش یابد.