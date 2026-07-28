به گزارش خبرگزاری مهر،فیروز فرهانی اظهار کرد: با هوشیاری مأموران مرزبانی شهرستان پارس‌آباد، یک محموله بزرگ مشروبات الکلی در منطقه آغدام این شهرستان شناسایی، کشف و ضبط شد.

وی افزود: در بازرسی از محل، تعداد ۲ هزار و ۲۲۶ قوطی انواع مشروبات الکلی خارجی با اندازه‌ها و برندهای مختلف کشف شد.

دادستان پارس‌آبادمغان گفت: در این عملیات همچنین ۵۰۰ لیتر مشروبات الکلی دست‌ساز، حدود ۷۰۰ گرم مواد و تجهیزات مربوط به تولید مشروبات الکلی، ۲ دستگاه شوکر برقی و مقادیری متادون و قرص روان‌گردان نیز کشف و ضبط شد.

فرهانی با بیان اینکه این محموله توسط یک شبکه بزرگ توزیع مشروبات الکلی در یک انبار واقع در آغدام پارس‌آباد دپو شده بود، تصریح کرد: این محموله در پی رصد اطلاعاتی و هوشیاری مأموران هنگ مرزی شهرستان پارس‌آباد شناسایی و ضبط شد.

وی خاطرنشان کرد: متهم دستگیرشده پس از تفهیم اتهام با صدور قرار بازداشت موقت، روانه بازداشتگاه شد.