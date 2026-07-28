کشف حدود ۱۰ تن چای قاچاق در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار منوچهر نصیری با اعلام این خبر اظهار کرد: در راستای مبارزه با اخلالگران نظام اقتصادی، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان هنگام گشتزنی در محورهای مواصلاتی قم به یک دستگاه کامیون مشکوک شدند و آن را برای بررسی متوقف کردند.
وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضایی، در بازرسی از این کامیون حدود ۱۰ تن چای قاچاق را کشف کردند.
جانشین فرمانده انتظامی استان قم ادامه داد: بنا بر اعلام کارشناسان، ارزش ریالی محموله کشفشده ۱۵۰ میلیارد ریال برآورد شده است.
سردار نصیری تصریح کرد: در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.
قم-جانشین فرمانده انتظامی استان قم از کشف حدود ۱۰ تن چای قاچاق از یک دستگاه کامیون در این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سردار منوچهر نصیری با اعلام این خبر اظهار کرد: در راستای مبارزه با اخلالگران نظام اقتصادی، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان هنگام گشتزنی در محورهای مواصلاتی قم به یک دستگاه کامیون مشکوک شدند و آن را برای بررسی متوقف کردند.
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