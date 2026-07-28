کشف حدود ۱۰ تن چای قاچاق در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار منوچهر نصیری با اعلام این خبر اظهار کرد: در راستای مبارزه با اخلالگران نظام اقتصادی، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان هنگام گشت‌زنی در محورهای مواصلاتی قم به یک دستگاه کامیون مشکوک شدند و آن را برای بررسی متوقف کردند.



وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضایی، در بازرسی از این کامیون حدود ۱۰ تن چای قاچاق را کشف کردند.



جانشین فرمانده انتظامی استان قم ادامه داد: بنا بر اعلام کارشناسان، ارزش ریالی محموله کشف‌شده ۱۵۰ میلیارد ریال برآورد شده است.



سردار نصیری تصریح کرد: در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.