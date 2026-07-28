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۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۵

محبان:هلال احمر خراسان شمالی برای پایان ماه صفر در آماده‌باش کامل است

محبان:هلال احمر خراسان شمالی برای پایان ماه صفر در آماده‌باش کامل است

بجنورد-مدیر عامل هلال‌احمر خراسان شمالی از آمادگی کامل این نهاد برای خدمت‌رسانی در ایام پایانی ماه صفر خبر داد و گفت: ۳۰۰ نیروی امدادی برای پشتیبانی از زائران در مسیر مشهد اعزام می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر ، ابوالفضل محبان صبح سه شنبه در جلسه ستاد اربعین که در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزار شد ، از آمادگی کامل نیروهای امدادی این جمعیت برای خدمت‌رسانی در ایام پایانی ماه صفر خبر داد.

محبان با اشاره به اقدامات امدادی در مناسبت‌های مشابه گفت: برنامه‌های امدادی در ایام پایانی ماه صفر با رویکردی مشابه و سازمان‌یافته دنبال خواهد شد.

وی یادآور شد: برنامه‌ریزی شده است ۳۰۰ نفر از نیروهای امدادی برای پشتیبانی از زائران در مسیر مشهد مقدس اعزام شوند تا استمرار خدمات‌رسانی در این ایام با حداکثر توان ممکن حفظ شود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان شمالی با اشاره به توان عملیاتی جمعیت هلال‌احمر در ایام تشییع پیکر رهبر شهید، اظهار داشت: ۱۹ پایگاه امدادی ثابت در سراسر منطقه مستقر بودند تا پاسخگوی نیازهای امدادی باشند.

محبان گفت: همچنین ۴۰۰ نفر از نیروهای داوطلب که در رده امدادی ثبت‌نام کرده بودند، پس از گذراندن دوره‌های آموزشی لازم، در آیین تشییع رهبر شهید مشارکت فعال داشتند.

کد مطلب 6901543

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