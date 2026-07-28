تنگه‌ مرصاد، میعادگاهِ شکستِ ابدیِ استکبار

به گزارش خبرگزاری مهر، سردارسرتیپ دوم پاسدارسعید محمدی، دبیر ستاد مرکزی راهیان نور کشور، به مناسبت گرامیداشت سالروز عملیات غرور آفرین مرصاد، پیامی صادر کرد.



متن این پیام به شرح زیر است :



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ



«إِنَّ رَبَّکَ لَبِالمِرصادِ» به یقین پروردگار تو در کمینگاه (ستمگران) است!



‌ (سوره الفجر آیه 14)



عملیات ظفرمند «مرصاد»، که تنها چند روز پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ در پنجم مردادماه سال 1367 به وقوع پیوست، یادآور حماسه آفرینی دلیرمردانی است که درتنگه مرصاد، به وعده الهی برای نابودی و اضمحلال نفاق جامه عمل پوشاندند و آخرین تلاش مذبوحانه آنان را با پاسخی دندان شکن، به شکستی ابدی بدل کردند.

عملیات مرصاد، یکی از بزرگ‌ترین و سرنوشت‌سازترین نبردهای دفاع مقدس، با رمز یا صاحب‌الزمان (عج) درپاسخ به تهاجم منافقین موسوم به فروغ جاویدان انجام شد و برگی زرین از کتابِ دفاع مقدس بوده است که در آن، فرزندانِ رشیدِ این خاک، با درکِ صحیح از زمانه و با تکیه بر ایمانِ راسخ و فرمان‌بری از ولایت، طومارِ توطئه‌ای را درهم پیچیدندکه توسط استکبار جهانی طرح‌ریزی و با ابزارِ دست‌نشانده‌های کوردل (منافقین) به اجرا درآمده بود.



پنجم مردادماه در تاریخ پرفراز و نشیب انقلاب اسلامی، نه صرفاً یک تاریخ در تقویم، که نمادِ هوشیاریِ بیدارباشِ یک ملت در برابر آخرین توطئه‌های دشمنانِ قسم‌خورده است. این حماسه ماندگار، نشان‌دهنده شکست ابدی دشمنان و عزت دائمی ملت غیور ایران در برابر استکبار جهانی و جریان نفاق است. ‌



درحقیقت، ماهیت عملیات مرصاد در دو جلوه قابل تحلیل است :



نخست؛ «بصیرتِ انقلابی»؛ رزمندگان ما درتنگه مرصاد نشان دادند که درهنگامه غبارآلودِ فتنه و نفاق، میتوان با نورِ ولایت، حق را از باطل تشخیص داد. این عملیات، کارزارِ تمایزِ میانِ «وطن‌دوستیِ دینی» و «خیانتِ وابسته‌گرایانه» بود و ثابت کرد که جریان نفاق، حتی با پشتیبانی مستکبران جهان، دربرابرِ سدِ فولادینِ «ایمان و وحدتِ ملی» فرو می‌پاشد.



دوم؛ «درسِ عبرتِ استکبار»؛ مرصاد تنها شکستِ یک گروهک تروریستی نبود، بلکه پیامِ قاطعِ به تمامی قدرت‌های استکباری بود که گمان می‌کردند با بهره‌گیری از ضعف‌های احتمالی یا فشارهای بین‌المللی، میتوانند اراده‌ی مردم ایران را سست کنند.

این عملیات، نمادِ تواناییِ بالای نظام اسلامی در مدیریتِ بحران‌های ناگهانی و تبدیلِ «تهدیدِ بقا» به «فرصتِ تثبیتِ پیروزی» بود. پیامِ عملیات مرصاد، پیامِ امروز ما است : «دشمن‌شناسی»، «آمادگیِ رزمی»، «بصیرتِ سیاسی» و «وحدتِ کلمه» و ما بر این باورهستیم که راهِ پر فروغِ شهدای ما، چراغِ راهِ آینده است.



عملیات مرصاد، نقطه طلایی پیروزی جبهه حق بر جبهه کفر و نفاق بود که با اتحاد، انسجام، همدلی، هم‌افزایی و اطاعت محض نیروهای تحت فرماندهی ولی امر مسلمین حضرت امام خمینی (ره) به ثمر نشست و با رهنمود های دشمن شناسانه و بصیرت سیاسی امام شهید سیدعلی خامنه‌ای (قدّس‌الله نفسه الزکیه) ادامه یافت.



در پایان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رشادت‌ها و حماسه‌آفرینی‌های شهدای گلگون‌کفنِ عملیات مرصاد و تمامی شهدای سرافراز دفاع مقدس و آرزوی علو درجات برای آن عزیزان، از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم که روحیه «مرصادی» را که همان آمادگیِ همیشگی برای دفاع از ارزش‌های الهی است، درکالبدِ این امتِ بیدار، بیش از پیش متبلور سازد و امید است که با استعانت از امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) ذیل هدایت‌های راهیانه رهبرحکیم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله العالی)، پیش از پیش جبهه حق به اذن الله همچنان پیروز و استوار باشد.