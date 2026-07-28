به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با گسترش رویکردهای نوین حکمرانی، پیچیدهتر شدن مسائل عمومی و افزایش نقش نوآوری در حل چالشهای اقتصادی و اجتماعی، سه کتاب با عناوین «کارآفرینی سازمانی»، کارآفرینی در بخش عمومی» و «کارآفرینی در بخش سوم» تالیف دکتر سید محمد مقیمی استاد دانشگاه تهران منتشر شد.
این کتب با رویکردی علمی، میانرشتهای و آیندهنگر، میکوشد ابعاد نظری، مفهومی و کاربردی کارآفرینی را در سه عرصه اصلی شرکتی، دولت، و جامعه مدنی تبیین کند. این آثار بر این ایده بنیادین استوارند که کارآفرینی در جهان معاصر دیگر صرفاً به تأسیس کسبوکارهای جدید محدود نیست، بلکه به مثابه یک منطق حکمرانی، الگوی مدیریتی و سازوکار خلق ارزش در تمامی نهادهای اجتماعی، اقتصادی و عمومی ایفای نقش میکند. از این منظر، کارآفرینی میتواند ظرفیت سازمانها و نهادها را برای نوآوری، حل مسئله، خلق ارزش عمومی، توسعه سرمایه اجتماعی و پاسخگویی مؤثر به نیازهای جامعه افزایش دهد.
کتاب «کارآفرینی سازمانی» در پنج بخش و هیجده فصل، تصویری جامع از مبانی، فرایندها و سازوکارهای توسعه کارآفرینی در سازمانها ارائه میدهد. این کتاب با بررسی موضوعاتی نظیر فرهنگ کارآفرینانه، ساختارهای سازمانی، رهبری، استراتژی، رفتارهای پیشگامانه، مدیریت ریسک، نوآوری سازمانی، کارآفرینی دیجیتال و زیستبومهای کارآفرینانه، نشان میدهد که سازمانهای معاصر برای بقا، رشد و خلق مزیت رقابتی پایدار ناگزیر از نهادینهسازی تفکر و رفتار کارآفرینانه در سطوح مختلف خود هستند.
کتاب «کارآفرینی در بخش عمومی» نیز در پانزده فصل، ضمن تبیین مبانی نظری و تحولات مفهومی کارآفرینی عمومی، به بررسی ابعاد و گونههای مختلف آن از جمله دولت کارآفرینانه، کارآفرینی نهادی، خطمشیگذاری کارآفرینانه، کارآفرینی سیاسی، مدنی، فرهنگی، دانشگاهی، زیستمحیطی، محلی، شهری، روستایی و اجتماعی میپردازد. این اثر با تأکید بر مفهوم ارزش عمومی، نشان میدهد که چگونه دولتها و سازمانهای عمومی میتوانند از طریق نوآوری، یادگیری نهادی و رویکردهای کارآفرینانه، نقش مؤثرتری در توسعه پایدار و ارتقای کیفیت حکمرانی ایفا کنند.
سومین کتاب از این مجموعه با عنوان «کارآفرینی در بخش سوم» به بررسی ظرفیتهای کارآفرینانه نهادهای جامعه مدنی اختصاص دارد. این کتاب در چهار بخش و هفده فصل، با تمرکز بر سازمانهای مردمنهاد، تعاونیها، خیریهها، بنیادهای بشردوستانه و سایر نهادهای غیرانتفاعی، چارچوبهای نظری و عملی کارآفرینی اجتماعی، کارآفرینی جمعی، حکمرانی کارآفرینانه، تولید مشترک خدمات عمومی و شراکتهای بینبخشی را تشریح میکند. این اثر نشان میدهد که چگونه نهادهای بخش سوم میتوانند از طریق نوآوری اجتماعی و مشارکت شهروندان، به حل مسائل عمومی، ارتقای عدالت اجتماعی و تقویت سرمایه اجتماعی کمک کنند.
وجه مشترک این سه اثر، تأکید بر گذار از الگوهای سنتی اداره امور به سوی الگوهای نوین مبتنی بر نوآوری، مشارکت، یادگیری و خلق ارزش است. مجموعه حاضر تلاش دارد با تلفیق دستاوردهای ادبیات کارآفرینی، مدیریت، حکمرانی، سیاستگذاری عمومی و توسعه اجتماعی، چارچوبی جامع برای فهم و توسعه کارآفرینی در سطوح مختلف جامعه ارائه دهد. انتشار این مجموعه را میتوان گامی مهم در غنای ادبیات فارسی حوزه کارآفرینی و حکمرانی دانست؛ آثاری که علاوه بر دانشجویان و پژوهشگران، برای مدیران اجرایی، فعالان مدنی، سیاستگذاران و تصمیمگیران حوزه توسعه نیز منبعی ارزشمند و کاربردی به شمار میآیند.
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