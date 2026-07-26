روایت مردی که بازگشتش یک دهه طول کشید

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «فیض بیپایان» به قلم جواد کامور بخشایش، تازهترین اثر انتشارات صریر است که با نگاهی مستند به زندگی، مجاهدتها و سلوک اخلاقی شهید عباسعلی فیض پرداخته است.
این اثر در ۲۷۸ صفحه، زندگی فرمانده شهید عباسعلی فیض را از زوایای مختلف روایت میکند؛ رزمندهای که پس از سالها حضور در جبهههای دفاع مقدس، در عملیات بدر در شرق دجله به شهادت رسید و پیکر مطهرش پس از ۱۰ سال به میهن بازگشت.
کامور بخشایش در این کتاب، صرفاً به نقل رویدادها اکتفا نکرده و با بهرهگیری از روایتهای مستند، تصویری از ابعاد معنوی، اخلاقی و ولایتمداری این شهید ارائه داده است. نویسنده تلاش کرده ضمن بازخوانی مبارزات شهید فیض در میدان نبرد، به جهاد با نفس و سلوک معنوی او نیز بپردازد.
در بخشی از کتاب آمده است:
بعد از اجرای عملیات بیتالمقدس و آزادسازی خرمشهر، در رادیو و تلویزیون اعلام کردند که جبههها به نیرو نیاز دارند. برخی رزمندههای مجرب به بسیجیها ضرورت حضور در جبهه را گوشزد میکردند. عباسعلی هم یکی از افرادی بود که پیش چند نفر رفت تا آنها را برای اعزام به جبهه دعوت کند. یک روز غروب سراغ سید ابراهیم رفت. پس از احوالپرسی، کمی از ضرورت حضور رزمندهها در جبهه گفت و ادامه داد: پسرعمو! جبهه به همه ما نیاز دارد، همه باید کمک کنند. تو هم میتوانی با مهارتی که در رانندگی داری، دست بچههای رزمنده را بگیری. سید ابراهیم یادش آمد که در تمام عمر تکیهدار و خادم امام حسین(ع) بوده وهمیشه آرزو میکرده، کاش در روز عاشورا میبود و جدش را یاری میکرد.
کتاب «فیض بیپایان» به قلم جواد کامور بخشایش، در ۲۷۸ صفحه توسط انتشارات صریر منتشر شده و در دسترس علاقهمندان به ادبیات دفاع مقدس قرار گرفته است.
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