«فاتح اسارت» خواندنی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، «فاتح اسارت» نه یک کتاب، که پنجرهای است رو به اعماق وجود مردی که در هولناکترین شرایط، طرز تنفس آزادانه را به ما میآموزد. این اثر، قصه تقابل خار و گل در یک زندان سخت است؛ جایی که شهید خلیل فاتح آقبلاغی، با صلابت خود، معادلات قدرت را به هم میریزد. نویسنده در این مسیر، به جای روایت فتح خاک، از فتح دل میگوید؛ از لبخندی در میان شکنجه، از مردانگی در برابر خفت، و از پروازی که از اعماق چاه آغاز میشود.
کتاب «فاتح اسارت» حدیث زندگی و حماسه پایمردی و شهادت شهید آزاده خلیل فاتح آقبلاغی به روایت یاران، روایتی مستند و احساسی از زندگی، مبارزات انقلابی، حضور در جبهههای جنگ تحمیلی و شهادت مظلومانه شهید خلیل فاتح آقبلاغی (متولد ۲۵ فروردین ۱۳۴۲ در تبریز) است. این کتاب بر اساس خاطرات یاران، خانواده، اسناد بنیاد شهید و روایتهای شفاهی (مانند آزاده رحیم گل بوستانی، سیدعلی اکبر ابوترابی و دیگران) تدوین شده و بر جنبههای انسانی، اخلاقی شهید تأکید دارد. نویسنده در مقدمه، شهیدان اسارت را نمادهای غریب مقاومت توصیف میکند؛ که روحشان هرگز اسیر نشد.
در بخشی از این کتاب آمده است:
خلیل فاتح به عنوان فرمانده گردان، مسائل مهم مربوط به مقدمات حمله و شناسایی و عملیات را خودش برعهده گرفت، چندین روز دردار بلوط برای شناسایی منطقه در رفت آمد بود و وضعیت منطقه را بررسی کرد. روز پنجشنبه نوزدهم آذر سال ۶۰ به کل نیروها آماده باشد داد و تا ۲/۵ نصفه شب باید تمام نیروها در جای خود مستقر میشدند تا عملیات ساعت ۳ نیمه شب شروع شود.
نیروهای تبریز به همراه تیپ ذوالفقار ارتش، سازماندهی شده بودند. ماموریت ما نفوذ به پشت نیروهای دشمن بود و قرار بود از داخل راههای تدارکاتی و جادهها را از کار بیندازیم.
این اثر در ۲۸۴ صفحه، توسط نشر شاهد، با حمایت بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجان شرقی در شمارگان ۱۰۰۰ نسخه به چاپ رسیده است.
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