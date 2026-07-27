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۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۴۳

نمایشگاه مجازی «رهبر شهید در لباس رزم»

نمایشگاه مجازی «رهبر شهید در لباس رزم»

نمایشگاه مجازی «رهبر شهید در لباس رزم» روایتی تصویری از حضور آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای در جبهه‌های جنگ تحمیلی را در دسترس پژوهشگران و علاقه‌مندان قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر نمایشگاه مجازی «رهبر شهید در لباس رزم» با ارائه گزیده‌ای از تصاویر و منابع غیرکتابی موجود در گنجینه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، روایتی تصویری از حضور آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای در جبهه‌های جنگ تحمیلی را در دسترس پژوهشگران و علاقه‌مندان قرار داده است.

این نمایشگاه به همت گروه منابع غیرکتابی اداره‌کل اطلاع‌رسانی سازمان آماده شده و ۱۳ عنوان منبع، شامل ۳۸ قطعه تصویر و یک مجموعه ۲۶‌برگی را در بر می‌گیرد.

تصاویری از حضور آیت‌الله خامنه‌ای در جبهه‌های جنگ در کنار رزمندگان، سخنرانی برای نیروهای مسلح در مناطق عملیاتی، حضور با لباس نظامی در دزفول و اهواز، عزیمت به جبهه با بالگرد نظامی و همراهی با نیروهای مردمی، از جمله منابع ارائه‌شده در این نمایشگاه است.

در این مجموعه همچنین کتاب «جای پای باران؛ مجموعه خاطرات مقام معظم رهبری و دفاع مقدس» معرفی شده است.

در سی‌ویکم شهریورماه ۱۳۵۹، ارتش بعث عراق تهاجم سراسری خود به خاک ایران را آغاز کرد؛ تهاجمی که با مقاومت نیروهای مسلح و مردم ایران و شکل‌گیری سازوکارهای دفاعی و پشتیبانی در جبهه‌های مختلف روبه‌رو شد.

در روزهای آغازین جنگ، آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای به‌عنوان نماینده امام خمینی(ره) در شورای عالی دفاع، همراه با شهید مصطفی چمران در راه‌اندازی و هدایت ستاد جنگ‌های نامنظم مشارکت داشت. این ستاد با هدف مقابله با پیشروی نیروهای عراقی و تقویت پشتیبانی از مدافعان خرمشهر و آبادان فعالیت می‌کرد.

حضور در مناطق عملیاتی، پیگیری مسائل و مشکلات جبهه‌ها و سامان‌دهی نیروهای مردمی، از دیگر ابعاد فعالیت آیت‌الله خامنه‌ای در دوران دفاع مقدس بود که بخشی از آن در منابع این نمایشگاه بازتاب یافته است.

کد مطلب 6900219
طاهره تهرانی

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    نظرات

    • IR ۱۵:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
      0 1
      پاسخ
      روح پدر امت اسلامی شاد

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