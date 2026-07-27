به گزارش خبرگزاری مهر نمایشگاه مجازی «رهبر شهید در لباس رزم» با ارائه گزیدهای از تصاویر و منابع غیرکتابی موجود در گنجینه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، روایتی تصویری از حضور آیتالله سیدعلی خامنهای در جبهههای جنگ تحمیلی را در دسترس پژوهشگران و علاقهمندان قرار داده است.
این نمایشگاه به همت گروه منابع غیرکتابی ادارهکل اطلاعرسانی سازمان آماده شده و ۱۳ عنوان منبع، شامل ۳۸ قطعه تصویر و یک مجموعه ۲۶برگی را در بر میگیرد.
تصاویری از حضور آیتالله خامنهای در جبهههای جنگ در کنار رزمندگان، سخنرانی برای نیروهای مسلح در مناطق عملیاتی، حضور با لباس نظامی در دزفول و اهواز، عزیمت به جبهه با بالگرد نظامی و همراهی با نیروهای مردمی، از جمله منابع ارائهشده در این نمایشگاه است.
در این مجموعه همچنین کتاب «جای پای باران؛ مجموعه خاطرات مقام معظم رهبری و دفاع مقدس» معرفی شده است.
در سیویکم شهریورماه ۱۳۵۹، ارتش بعث عراق تهاجم سراسری خود به خاک ایران را آغاز کرد؛ تهاجمی که با مقاومت نیروهای مسلح و مردم ایران و شکلگیری سازوکارهای دفاعی و پشتیبانی در جبهههای مختلف روبهرو شد.
در روزهای آغازین جنگ، آیتالله سیدعلی خامنهای بهعنوان نماینده امام خمینی(ره) در شورای عالی دفاع، همراه با شهید مصطفی چمران در راهاندازی و هدایت ستاد جنگهای نامنظم مشارکت داشت. این ستاد با هدف مقابله با پیشروی نیروهای عراقی و تقویت پشتیبانی از مدافعان خرمشهر و آبادان فعالیت میکرد.
حضور در مناطق عملیاتی، پیگیری مسائل و مشکلات جبههها و ساماندهی نیروهای مردمی، از دیگر ابعاد فعالیت آیتالله خامنهای در دوران دفاع مقدس بود که بخشی از آن در منابع این نمایشگاه بازتاب یافته است.
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