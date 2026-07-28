سرهنگ اکبر احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر فعالیت غیرقانونی دستگاههای استخراج ارز دیجیتال در یکی از واحدهای صنفی راکد، بررسی موضوع بهصورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی این فرماندهی قرار گرفت.
وی افزود: پس از انجام تحقیقات میدانی، بررسیهای تخصصی و هماهنگی با مرجع قضائی، مأموران پلیس به همراه کارشناسان شرکت توزیع نیروی برق از محل مورد نظر بازرسی کردند که در جریان این عملیات، ۳ دستگاه ماینر غیرمجاز کشف و ضبط شد.
فرمانده انتظامی شهرستان نجفآباد با بیان اینکه این دستگاهها بهصورت غیرمجاز و خارج از ضوابط قانونی از برق یارانهای استفاده میکردند، تصریح کرد: فعالیت چنین دستگاههایی علاوه بر تحمیل خسارت به شبکه توزیع برق، موجب افزایش مصرف، افت ولتاژ و ایجاد اختلال در روند تأمین برق مشترکان میشود.
سرهنگ احمدی ارزش تقریبی دستگاههای کشفشده را بنا بر نظر کارشناسان ۱۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: در این رابطه یک متهم شناسایی و پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.
وی با تأکید بر استمرار برخورد پلیس با فعالیتهای غیرمجاز در حوزه استخراج رمزارز خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در این زمینه، موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا در کوتاهترین زمان ممکن با متخلفان برخورد قانونی صورت گیرد.
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