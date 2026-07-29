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۷ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۲۳

کشف محموله ۱۰۰ میلیارد تومانی سیگار و تنباکوی قاچاق در یاسوج

کشف محموله ۱۰۰ میلیارد تومانی سیگار و تنباکوی قاچاق در یاسوج

یاسوج- دادستان عمومی و انقلاب مرکز کهگیلویه و بویراحمد از کشف ۸ میلیون و ۳۸۰ هزار نخ سیگار خارجی و ۲.۵ تن تنباکوی مایع قاچاق به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان در محور یاسوج خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید وحید موسویان اظهار کرد: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و کنترل خودروهای مشکوک، مأموران موفق شدند یک دستگاه کشنده ام‌پاور حامل بونکر را شناسایی و متوقف کنند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو، ۸ میلیون و ۳۸۰ هزار نخ سیگار خارجی و ۲ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم تنباکوی مایع قاچاق کشف و ضبط شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به ارزش محموله مکشوفه تصریح کرد: کارشناسان، ارزش ریالی این کالاهای قاچاق را حدود ۱۰۰ میلیارد تومان برآورد کرده‌اند.

موسویان ادامه داد: در این پرونده یک متهم دستگیر شده، خودرو توقیف و به پارکینگ منتقل شده است و پس از تشکیل پرونده قضایی، برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی استان ارسال شد.

وی با تأکید بر استمرار برخورد با قاچاق کالا خاطرنشان کرد: مبارزه قاطع و بی‌امان با قاچاق کالا و اخلالگران نظام اقتصادی از اولویت‌های دستگاه قضایی است و با هرگونه اقدام در این حوزه برابر قانون برخورد خواهد شد.

کد مطلب 6902431

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