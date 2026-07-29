۳۶ نفر در اصفهان بر اثر سگ گزیدگی به پزشکی قانونی مراجعه کردند

منصور فیروزبخت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان خردادماه، ۳۶ مصدوم ناشی از گازگرفتگی توسط سگ شامل ۳۲ مرد و چهار زن به ادارات پزشکی قانونی استان مراجعه کردند.

به گفته وی، این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان خاطرنشان کرد: در سه‌ماهه نخست سال گذشته نیز ۵۳ مصدوم گازگرفتگی توسط سگ، شامل ۴۳ مرد و ۱۰ زن برای معاینه و تعیین خسارت به ادارات پزشکی قانونی استان مراجعه کرده بودند.

فیروزبخت افزود: اگرچه تصور عمومی بر این است که گازگرفتگی توسط سگ در ماه‌های سرد سال بیشتر رخ می‌دهد اما بر اساس آمارهای چند سال اخیر، فراوانی این حوادث درفصول گرم سال بیشتر بوده است.

وی اضافه کرد: در ماه‌های گرم سال، تردد و فعالیت مردم در فضای باز افزایش می‌یابد و همین موضوع احتمال برخورد با سگ‌ها را بالا می‌برد. از سوی دیگر، سگ‌های ولگرد نیز در این فصل بیشتر در سطح شهر، حاشیه مناطق مسکونی، اطراف باغ‌ها و معابر دیده می‌شوند و در برخی موارد رفتار تهاجمی‌تری از خود نشان می‌دهند.

به گفته مدیرکل پزشکی قانونی اصفهان، افزایش حضور کودکان و شهروندان در بوستان‌ها، زمین‌های باز و مسیرهای تردد نیز می‌تواند زمینه بروز چنین حوادثی را بیشتر کند.

فیروزبخت ادامه داد: هرچند آمار مراجعات ناشی از گازگرفتگی سگ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است اما این‌گونه حوادث همچنان از آسیب‌های مهم و نیازمند توجه فوری به شمار می‌آیند.

وی تصریح کرد: گازگرفتگی می‌تواند سبب بروز صدمات جسمانی، عفونت‌های جدی و در مواردی انتقال بیماری خطرناکی مانند هاری شود. بر این اساس، به شهروندان توصیه می‌شود در صورت بروز چنین حادثه‌ای، ضمن حفظ آرامش، محل زخم را در اسرع وقت با آب و صابون به طور کامل شست‌وشو داده، از اقدامات خودسرانه پرهیز کنند و برای دریافت خدمات درمانی و اقدامات پیشگیرانه لازم، بی‌درنگ به مراکز درمانی مراجعه کنند.

همچنین در صورت نیاز به پیگیری‌های قانونی، مراجعه به پزشکی قانونی پس از انجام مراحل درمانی ضروری است.