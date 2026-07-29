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۷ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۱۹

حملات روسیه علیه بنادر و کشتی‌های اوکراینی

حملات روسیه علیه بنادر و کشتی‌های اوکراینی

وزارت دفاع روسیه از تداوم حملات این کشور علیه بنادر و کشتی های اوکراین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که طی شب های گذشته نیروهای مسلح این کشور حملات را علیه بنادر و کشتی های اوکراینی که در روند رساندن سلاح به نیروهای نظامی این کشور مشارکت داشته اند ادامه داده است.

در این بیانیه آمده است: در پی این حملات بندر میکولایف هدف قرار گرفت. انبارهای کالاهای نظامی و ذخایر سوختی وابسته به نیروهای مسلح اوکراین نیز هدف قرار گرفتند.

وزارت دفاع روسیه اضافه کرد که شب گذشته پهپادهای این کشور ۲ کشتی حامل سلاح و تجهیزات نظامی به سمت بنادر اودیسا و چرنومورسک را هدف قرار دادند.

کد مطلب 6902445

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    نظرات

    • سیاوش IR ۰۰:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۹
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      پوتین دمت گرم

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