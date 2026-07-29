به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی افضلی، صبح چهارشنبه در اجلاسیه مجمع عالی جهادگران کشور با اشاره به روحیه ولایت‌مداری مردم استان چهارمحال و بختیاری گفت: این مردم در سابقه تاریخی خود روح ولایت‌باوری، ولایت‌پذیری و تعبد را به نمایش گذاشته‌اند.

وی افزود: امسال نیز در هشتم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ یک‌بار دیگر بیعت تاریخی خود را با امام زمان(عج) تجدید کردند و یاد و خاطره شهدای جنگ رمضان را گرامی داشتند؛ شهدایی که ۴۰ نفر از آنان را استان تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی کرده است.

افضلی با بیان اینکه استان چهارمحال و بختیاری در بسیاری از عرصه‌ها «اولین»‌ها را دارد، اظهار داشت: اولین شهید جامعه پزشکی مدافع حرم، شهید محمدحسن قاسمی‌اشفتگی است که در حالی‌که مأموریت پزشکی در جبهه مقاومت داشت، در خط مقدم و نبرد رو در رو با دشمن به شهادت رسید. همچنین شهید علی عسگری تاوانکی به‌عنوان اولین شهید مدافع حرم استان در سال ۱۳۸۹ و شهید احمد قاسمی پرانی به‌عنوان اولین شهید جامعه امدادی و گروه‌های جهادی شناخته می‌شوند.

وی با اشاره به نزدیک بودن دومین کنگره ملی شهدای استان در اول شهریورماه، از حاضران دعوت کرد در این مراسم حضور یابند.

فرمانده سپاه حضرت قنربنی‌هاشم(ع) با استناد به پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب، تأمین معیشت مردم، ارتقای زیرساخت‌های زیستی و رفاهی و تولید ثروت را نقطه کانونی و امری دفاعی و حتی پیشروی در مقابل جنگ اقتصادی دشمن دانست و تأکید کرد: دشمنان دوباره به امیدهای واهی گذشته بازگشته‌اند، اما در برابر شیرمردان و شیرزنان این سرزمین که مکتب‌خانه امام زمان(عج) هستند، شکست خواهند خورد.

افضلی الگوی مدیریتی حضرت امام(ره) در دوران دفاع مقدس را یادآور شد و گفت: امام راحل از آحاد مختلف مردم به‌صورت بهینه استفاده کرد و جنگ را به گنجینه‌ای عظیم برای انقلاب تبدیل نمود. امروز نیز همین الگو در گروه‌های جهادی جاری است.

وی با اشاره به ۴۰ شهید جنگ رمضان استان از اقشار مختلف مردم، زنان، کودکان، نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی، سرداران، سربازان، امیران و خلبانان، تصریح کرد: این شهادت‌ها نشان می‌دهد انقلاب متعلق به همه اقشار است و مسیر آن با هدایت شاگرد خلف امام راحل ادامه یافته است.

فرمانده سپاه حضرت قنربنی‌هاشم(ع) سه شاخص اصلی فعالیت گروه‌های جهادی را کارآمدی در شرایط بحران، انعطاف‌پذیری و عدالت توزیعی دانست و افزود: این گروه‌ها میدان خدمت‌رسانی و امیدآفرینی را احیا کرده‌اند و الگوی موفقی در برابر القائات دشمن مبنی بر تسلیم در برابر آمریکا ارائه داده‌اند.

افضلی آمار فعالیت‌های جهادی استان را چنین اعلام کرد: ۱۶۲۰ گروه جهادی تخصصی و عمومی در سطح استان فعال هستند که ۱۷۶ گروه در سامانه اطلس جهادی ثبت شده‌اند. قرارگاه عملیاتی استان با سه پهنه، ۱۲ قرارگاه منطقه‌ای و ۵۶ قرارگاه محله‌ای (۳۰ مورد ویژه) تشکیل شده و تجهیزات در سه مرحله در اختیار قرارگاه‌ها قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در ۱۵۰ شبانه روز گذشته، ۲۱۶ موکب جهادی برپا شده و گروه‌ها به مشهد مقدس، تهران و قم اعزام شده‌اند. همچنین بیش از ۵۴ کارگاه اشتغال‌زایی راه‌اندازی شده که ۳۰ مورد با مشارکت مردمی و ۲۴ مورد با پشتیبانی بسیج بوده است.

افضلی با اشاره به تفاهم‌نامه‌های منعقدشده با بیش از ۹ اداره کل و سازمان استانی، محرومیت‌زدایی، آموزش و توانمندسازی را از اولویت‌های گروه‌های جهادی دانست و به ظرفیت‌های اقتصادی استان از جمله محصولات گلخانه‌ای، گلیم‌بافی، فرش، نمد، پرورش قارچ، گاو شیری، شترمرغ و بلدرچین اشاره کرد.

وی تأکید کرد: چهارمحال و بختیاری قطب صنایع تبدیلی است؛ گز بلداژی که به نام گز اصفهان شناخته می‌شود، عسل کوهرنگ، زعفران فارسان، سرکه و ترشیجات، لواشک و رب انار عشایری از جمله محصولات شاخص این استان هستند.