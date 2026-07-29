اولویت جذب هیئت علمی در دانشگاه جامع انقلاب اسلامی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع انقلاب اسلامی، فرآیند جذب اعضای هیئت علمی این دانشگاه از روز چهارشنبه ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ آغاز شده و تا ۷ مردادماه ادامه خواهد داشت. این رویداد در راستای تأمین و توانمندسازی سرمایه انسانی متخصص در قالب اجرای سیاست‌های کلان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای تقویت بنیه علمی دانشگاه‌ها برگزار می‌شود.

در این دوره از جذب، ۳۶۵ نفر از متقاضیان با انتخاب دانشگاه جامع انقلاب اسلامی به عنوان اولویت خود در سامانه وزارت علوم، در ۳۴ رشته و گرایش مختلف با یکدیگر به رقابت می‌پردازند. فرآیند ارزیابی شامل بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری داوطلبان و نیز مصاحبه تخصصی با حضور اعضای هیئت علمی گروه‌های آموزشی ذیربط است.

دانشگاه جامع انقلاب اسلامی در این دوره از جذب، به دنبال جذب نخبگانی است که علاوه بر برخورداری از توانمندی علمی و پژوهشی، تعهد و التزام عملی به آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی داشته باشند.

اولویت این دانشگاه با داوطلبانی است که دارای سوابق درخشان تحصیلی، امتیازات پژوهشی بالا و توانایی شبکه سازی مؤثر با نهادهای ملی و بین المللی باشند تا بتوانند در مسیر تحقق اهداف علمی و فناوری کشور گام بردارند. پس از بررسی نتایج گروه‌های تخصصی در مصاحبه علمی، متقاضیان واجد امتیاز برای مصاحبه عمومی که زمان آن متعاقبا اعلام میگردد، دعوت می شوند.