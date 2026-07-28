واکنش نظام پرستاری به ماجرای پرستار اخراجی اکبر عبدی

به گزارش خبرگزاری مهر، انتشار تصاویری از مرحوم استاد اکبر عبدی در شرایط خاص ایشان در دوران بیماری و اطلاعات نادرست منتشر شده درباره عامل این کار، بار دیگر ضرورت حفظ حریم خصوصی بیماران را برجسته کرد و همچنین لزوم استفاده دقیق از عنوان پرستار را یادآور شد.

در همین راستا سازمان نظام پرستاری کشور توضیحاتی منتشر کرد.

در پی انتشار عکس‌ها و توضیحاتی درباره ایام بیماری مرحوم استاد اکبر عبدی و واکنش‌های شکل‌گرفته در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی، سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران ضمن ابراز احترام به مقام هنری این هنرمند محبوب کشور و عرض تسلیت به خانواده، دوستان و دوستداران ایشان، بر چند اصل حرفه‌ای و اخلاقی تأکید می‌کند.

حفظ حریم خصوصی، صیانت از کرامت انسانی و محرمانگی اطلاعات بیماران، از مهم‌ترین ارکان اخلاق حرفه‌ای در نظام سلامت است. این اصل، بدون هیچ تفاوتی، درباره همه بیماران، فارغ از جایگاه اجتماعی، شهرت یا مسئولیت آنان، باید رعایت شود و انتظار می‌رود تمامی افرادی که به هر نحو در فرآیند درمان و مراقبت حضور دارند، خود را نسبت به رعایت آن متعهد بدانند.

انتشار نادرست تصاویر هنرمند محبوب‌مان در شرایط خاص ایشان و در بستر بیماری و نسبت دادن آن به یک پرستار توسط یک هنرمند عزیز دیگر در یک کلیپ ویدئویی، علاوه بر برجسته سازی بعد اخلاقی حرفه مراقبت، بار دیگر ضرورت توجه به استفاده دقیق عناوین حرفه‌ای، به خصوص پرستار را در حوزه سلامت یادآور شد. پرستاری، همانند سایر حرفه‌های سلامت، دارای تعریف، صلاحیت‌های علمی، مسئولیت‌های حرفه‌ای و چارچوب‌های قانونی مشخص است.

بر اساس بررسی‌های انجام شده، فرد مورد نظر یک «مراقب بیمار» بوده که این افراد در سطوحی غیر حرفه‌ای در فرآیند مراقبت از بیماران نقش‌آفرینی می‌کنند و با پرستاران که تحصیلات دانشگاهی و تخصص پرستاری دارند، متفاوت هستند. در همین زمینه انتظار می‌رود اصحاب رسانه و همه افرادی که دارای تاثیر در افکار عمومی هستند در به‌کارگیری عنوان پرستار دقت لازم را مبذول نمایند.

سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران مجدد تاکید می‌کند که رعایت اخلاق حرفه‌ای، حفظ حرمت بیماران، صیانت از حریم خصوصی آنان و دقت در به‌کارگیری عناوین تخصصی، همگی در راستای تقویت اعتماد عمومی به نظام سلامت و حفظ شأن تمامی حرفه‌های این حوزه است.