به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی ظهر سهشنبه در حاشیه ملاقات مردمی دادگستری مازندران اظهار کرد: در این جلسه، ۲۱۰ درخواست و مطالبه مردمی به صورت چهرهبهچهره مورد بررسی قرار گرفت و مراجعان بدون واسطه مسائل و مشکلات خود را با مسئولان قضایی استان مطرح کردند.
وی با تأکید بر اهمیت تکریم ارباب رجوع و رعایت حُسن خُلق در برخورد با مراجعان افزود: همکاران قضایی و اداری باید با سعه صدر، پاسخگوی مردم باشند و با احساس مسئولیت، در جهت رفع مشکلات آنان تلاش کنند.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به ضرورت تسریع در فرآیند رسیدگیهای قضایی تصریح کرد: پروندهها باید با سرعت، دقت و رعایت کامل موازین قانونی رسیدگی شوند و همه مسئولان قضایی استان موظفند با اتخاذ تدابیر لازم، از اطاله دادرسی پیشگیری کنند.
پوریانی با بیان اینکه برقراری عدالت، مسئولیتی سنگین بر عهده مجموعه قضایی است، گفت: همکاران قضایی و اداری با توجه به رسالت خطیر دستگاه قضایی، تلاشی جهادگونه در مسیر تحقق عدالت و احقاق حقوق مردم دارند.
وی همچنین بر لزوم ارتباط مستقیم مسئولان قضایی استان با مردم تأکید کرد و افزود: درِ اتاق رؤسای دادگستریها و دادستانها باید همواره به روی مردم باز باشد تا مردم بتوانند مسائل و دغدغههای خود را به صورت مستقیم مطرح کنند.
رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: در جریان ملاقات مردمی امروز، ضمن استماع مستقیم درخواستهای مراجعان، دستورات لازم برای پیگیری مشکلات صادر شد و در مواردی که ضرورت داشت، پروندههای مربوطه مطالبه و به صورت دقیق مورد مطالعه قرار گرفت تا تصمیمات لازم در چارچوب قانون اتخاذ شود.
وی با اشاره به مهمترین درخواستهای مطرح شده در این دیدار مردمی اظهار کرد: بیشترین مراجعات مربوط به درخواست مرخصی، اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و درخواست تسریع در رسیدگی به پروندهها بود که هر یک متناسب با ضوابط قانونی بررسی و دستورات مقتضی صادر شد.
پوریانی با تأکید بر استمرار این برنامه های مردمی گفت: ملاقاتهای عمومی یکی از برنامههای مهم و مورد توجه دستگاه قضایی استان است که به صورت منظم هر هفته در مرکز استان و تمامی حوزههای قضایی مازندران برگزار میشود تا مردم بتوانند مسائل و مطالبات خود را به صورت مستقیم با مسئولان قضایی مطرح کنند.
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