به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رزاقی‌نژاد در حاشیه برگزاری میز خدمت قضایی در روستای شموشک سفلی اظهار کرد: در اجرای دستورالعمل‌های رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور، رسیدگی به مسائل و مشکلات روستاها و محلات کم‌برخوردار به‌صورت ویژه در دستور کار دادستانی مرکز استان گلستان قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه شناسایی دقیق مشکلات پیش از حضور در هر منطقه انجام می‌شود، افزود: پیش از برگزاری میزهای خدمت، مسائل و چالش‌های هر روستا یا محله به‌صورت کارشناسی بررسی و اولویت‌بندی می‌شود تا مهم‌ترین مطالبات و نیازهای مردم احصا شود.

دادستان مرکز استان گلستان ادامه داد: مشکلات مطرح‌شده در دو بخش اصلی شامل مسائل زیرساختی و خدمات عمومی، همچنین آسیب‌های اجتماعی دسته‌بندی می‌شود و برای هر یک، با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی، تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.

رزاقی‌نژاد با اشاره به روند اجرای مصوبات این نشست‌ها اظهار کرد: پس از جمع‌بندی مسائل، مصوبات لازم به دستگاه‌های مسئول ابلاغ می‌شود و برای اجرای هر مصوبه، زمان‌بندی مشخصی تعیین خواهد شد تا اقدامات در موعد مقرر به نتیجه برسد.

وی تأکید کرد: دادستانی صرفاً به صدور مصوبه اکتفا نمی‌کند، بلکه اجرای تصمیمات تا زمان رفع کامل مشکلات و تحقق مطالبات مردم به‌صورت مستمر رصد و پیگیری خواهد شد.

دادستان مرکز استان گلستان با اشاره به دستاوردهای این رویکرد میدانی خاطرنشان کرد: پیگیری مستمر دادستانی و همکاری دستگاه‌های اجرایی، تاکنون نتایج قابل قبولی در رفع مشکلات مناطق هدف و اجرای مصوبات میزهای خدمت قضایی به همراه داشته و این روند با جدیت ادامه خواهد یافت.

رزاقی‌نژاد بر ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی برای خدمت‌رسانی مؤثرتر به مناطق کمتر برخوردار تأکید کرد و گفت: هدف از برگزاری میزهای خدمت قضایی، تسریع در رسیدگی به مطالبات مردم، رفع موانع موجود و ارتقای کیفیت خدمات در روستاها و محلات کم‌برخوردار است.