به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر دوشنبه و در ادامه برنامه هفتگی ملاقات‌های مردمی رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه، ۱۰۶ نفر از شهروندان به صورت حضوری مسائل، درخواست‌ها و مشکلات حقوقی و قضایی خود را مطرح کردند.

دکتر کرمی، رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه، در حاشیه این دیدارها با تأکید بر اهمیت ارتباط مستقیم مسئولان قضایی با مردم اظهار کرد: ملاقات‌های مردمی از روش‌های مؤثر برای شناخت دقیق مسائل قضایی و فراهم کردن زمینه رسیدگی سریع‌تر به مطالبات شهروندان است.

وی افزود: دستگاه قضایی استان کرمانشاه با رویکردی مردم‌محور و در چارچوب قوانین و مقررات، رسیدگی عادلانه، دقیق و در سریع‌ترین زمان ممکن به درخواست‌های مردم را دنبال می‌کند.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه با اشاره به روند برگزاری این دیدارها گفت: در جریان ملاقات با شهروندان، درخواست‌ها و مسائل مطرح‌شده از سوی مراجعان مورد بررسی قرار گرفت و پس از شنیدن توضیحات آنها، دستورات لازم برای پیگیری موضوعات در چارچوب قانون صادر شد.

وی ادامه داد: ارتباط چهره‌به‌چهره مسئولان قضایی با مردم علاوه بر کمک به شناسایی مشکلات، می‌تواند در رفع موانع موجود در مسیر رسیدگی به پرونده‌ها و مطالبات حقوقی و قضایی شهروندان مؤثر باشد.

کرمی خاطرنشان کرد: برنامه ملاقات‌های مردمی دادگستری کل استان کرمانشاه به صورت منظم و هفتگی در روزهای دوشنبه برگزار می‌شود و تکریم ارباب‌رجوع، تقویت اعتماد عمومی و ارتقای کارآمدی دستگاه قضایی از اهداف این برنامه است.