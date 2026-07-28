تداوم درمان دو کودک مصدوم حمله سگ در سنندج

به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد ارغوانی ظهر سه شنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان در تشریح آخرین وضعیت دو کودک مصدوم حادثه حمله سگ اظهار کرد: روند درمان این دو کودک در بیمارستان کوثر سنندج با حضور تیم‌های تخصصی پزشکی ادامه دارد و اقدامات درمانی مورد نیاز مطابق برنامه در حال انجام است.

فرشاد ارغوانی با بیان اینکه وضعیت این دو کودک به‌صورت مستمر توسط پزشکان و تیم‌های درمانی رصد می‌شود، افزود: کودک هشت‌ساله این حادثه پس از دریافت خدمات اولیه درمانی همچنان تحت مراقبت‌های تخصصی قرار دارد و مراحل تکمیلی درمان وی در حال انجام است.

وی ادامه داد: کودک پنج‌ساله دیگر نیز در بیمارستان کوثر سنندج بستری است و علاوه بر دریافت خدمات درمانی، از حمایت‌های تخصصی روان‌پزشکی و روان‌شناختی برای کاهش آسیب‌های روحی ناشی از این حادثه بهره‌مند می‌شود.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان با تأکید بر بسیج تمامی ظرفیت‌های درمانی دانشگاه برای رسیدگی به این دو کودک، خاطرنشان کرد: امکانات و توان تخصصی دانشگاه علوم پزشکی کردستان برای ارائه بهترین خدمات درمانی و مراقبتی به این بیماران به کار گرفته شده و روند درمان آنان تا دستیابی به بهبودی کامل با دقت ادامه خواهد یافت.

ارغوانی در پایان از تلاش شبانه‌روزی پزشکان، پرستاران، کارشناسان اورژانس پیش‌بیمارستانی و کارکنان بیمارستان کوثر سنندج در ارائه خدمات درمانی به این دو کودک قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد روند درمان آنان با موفقیت ادامه یافته و هرچه زودتر سلامت خود را بازیابند.

گفتنی است؛ چند روز گذشته حمله سگ‌های بلاصاحب به دو کودک در یکی از محلات سنندج، این دو کودک پنج و هشت ساله را راهی بیمارستان کرد، قبل از این نیز کودک سه ساله‌ای به دلیل حمله سگ‌ها جان خود را از دست داد و یک کودک ۱۲ ساله سنندجی دیگر نیز در راه برگشت از کلاس زبان مورد حمله سگ‌های ولگرد قرار گرفت.