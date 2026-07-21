به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید حسین حسینی پیش از ظهر سه شنبه با اعلام این خبر به رسانههای کردستان گفت: در پی حادثه تلخ حمله سگهای ولگرد به یک کودک سه ساله در محله کلکهجار سنندج که به فوت این کودک انجامید، دستگاه قضایی کردستان رسیدگی به ابعاد این حادثه را در دستور کار قرار داد.
رئیس کل دادگستری استان کردستان، با اشاره به تشکیل پرونده قضایی برای بررسی این حادثه اظهار کرد: پس از وقوع این حادثه، دستگاه قضایی استان به موضوع ورود کرده و اقدامات قانونی لازم برای بررسی ابعاد آن در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: در جریان رسیدگیهای انجام شده، برای دو نفر از مدیران شهرداری سنندج قرار تأمین کیفری صادر و این افراد روانه زندان شدند.
رئیس کل دادگستری استان کردستان ادامه داد: در این پرونده، معاونت سیما و منظر و مدیریت پسماند شهرداری سنندج به عنوان بخشهای مرتبط با موضوع مورد توجه قرار گرفتهاند و در همین راستا علیه عوامل و مسببان احتمالی این حادثه اعلام جرم شده است.
حسینی با تأکید بر ادامه روند تحقیقات قضایی گفت: بررسیهای تکمیلی برای شناسایی سایر افرادی که در وقوع این حادثه احتمالی قصور یا ترک فعل داشتهاند، ادامه دارد.
وی خاطرنشان کرد: در صورت احراز مسئولیت و قصور سایر عوامل دخیل در این حادثه، برخورد قانونی و قضایی با آنان با قاطعیت انجام خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان کردستان تأکید کرد: نتایج بررسیها و اقدامات انجام شده در این پرونده پس از طی مراحل قانونی به اطلاع مردم خواهد رسید.
حادثه حمله سگهای ولگرد به این کودک سه ساله در محله کلکهجار سنندج، واکنشهای گستردهای در پی داشته و موضوع ساماندهی سگهای بلاصاحب و ضرورت پیشگیری از تکرار چنین حوادثی را بار دیگر به یکی از مطالبات جدی شهروندان تبدیل کرده است.
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