صدور هشدار نارنجی هواشناسی در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حسن‌زاده، مهرداد حسن‌زاده، مدیرکل مدیریت بحران استانداری، امروز سه‌شنبه ۶ مردادماه با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی شماره ۵ و هشدار سطح زرد دریایی شماره ۲۵ از سوی اداره کل هواشناسی استان، گفت: بر اساس این هشدارها، از ظهر امروز تا اواخر ظهر، تشدید ناپایداری‌های عصرگاهی در ارتفاعات و پاره‌ای از مناطق مرکزی استان پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در ارتفاعات و مناطق مرکزی استان به‌ویژه شهرستان‌های حاجی‌آباد، بندرعباس، خمیر، بشاگرد و رودان، رگبار نسبتاً شدید باران، رعدوبرق، تگرگ و تندباد لحظه‌ای مورد انتظار است که می‌تواند منجر به طغیان رودخانه‌های فصلی، بالا آمدن آب مسیل‌ها و آسیب به سازه‌های سبک و محصولات کشاورزی شود.

حسن‌زاده با اشاره به هشدار دریایی شماره ۲۵ تصریح کرد: همزمان با این ناپایداری‌ها، احتمال تندباد لحظه‌ای با سرعت حدود ۴۰ کیلومتر بر ساعت (۲۶ نات) و افزایش ارتفاع موج تا نزدیک ۱۵۰ سانتی‌متر در محدوده تنگه هرمز پیش‌بینی می‌شود که می‌تواند موجب مواج شدن دریا و اختلال در تردد شناورهای سبک شود.

مدیرکل مدیریت بحران استان در خصوص توصیه‌های ایمنی گفت: از شهروندان خواسته می‌شود از تردد و اسکان در حاشیه رودخانه‌های فصلی و مسیل‌ها خودداری کرده و از صعود به ارتفاعات پرهیز نمایند. همچنین استحکام سازه‌های سبک مانند چادرها، داربست‌ها و تابلوهای تبلیغاتی باید مورد توجه قرار گیرد.

وی در ادامه به جامعه صیادی و دریایی استان توصیه کرد: با توجه به مواج شدن دریا در محدوده تنگه هرمز، از تردد شناورهای سبک و صیادی خودداری کرده و از انجام فعالیت‌های دریایی غیرضروری اجتناب نمایند.

حسن‌زاده در پایان تأکید کرد: تمامی دستگاه‌های امدادی، راهداری، شهرداری‌ها، فرمانداری‌ها و پایگاه‌های امداد دریایی در حالت آماده‌باش کامل قرار گرفته‌اند و هماهنگی‌های لازم برای مدیریت شرایط جوی و دریایی پیش‌رو انجام شده است؛ از عموم مردم تقاضا می‌شود توصیه‌های کارشناسان هواشناسی و مدیریت بحران را جدی بگیرند.