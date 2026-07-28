محمدحسن باقریشکیب در گفتوگو با خبرنگار مهر در تشریح وضعیت جوی استان اظهار کرد: براساس بررسی آخرین نقشههای هواشناسی آسمان استان همدان در پنج روز آینده عمدتاً صاف تا کمی ابری پیشبینی میشود و در برخی ساعات بهویژه در بعدازظهرها، شاهد وزش موقت باد خواهیم داشت.
وی با اشاره به وضعیت وزش باد در مناطق مختلف استان افزود: در برخی از مناطق شرقی استان همدان وزش باد نسبتاً شدید به ویژه در ساعات بعدازظهر دور از انتظار نیست.
کارشناس ادارهکل هواشناسی استان همدان درباره تغییرات دمایی پیشرو تصریح کرد: از امروز روند کاهشی دماهای روزانه در سطح استان آغاز شده است و انتظار میرود این روند کاهشی تا اواخر هفته جاری ادامه داشته باشد که در پی آن دمای هوا بین ۲ تا ۳ درجه سانتیگراد خنکتر خواهد شد.
باقریشکیب به تشریح وضعیت دمای ایستگاههای هواشناسی استان در شبانهروز گذشته پرداخت و گفت: در ۲۴ ساعت گذشته شهرستانهای اسدآباد، نهاوند، بهار و قهاوند با ثبت دمای ۴۱ درجه سانتیگراد گرمترین نقاط استان بودند.
وی اضافه کرد: همچنین صبح امروز شهرستان بهار با ثبت دمای ۱۷ درجه سانتیگراد به عنوان خنکترین ایستگاه هواشناسی استان گزارش شد.
کارشناس ادارهکل هواشناسی استان همدان در پایان درباره نوسانات دمایی مرکز استان اظهار کرد: دمای هوای همدان در گرمترین ساعت روز گذشته به ۴۰ درجه سانتیگراد رسید و در خنکترین ساعات بامداد امروز کمینه دمای ۱۹ درجه سانتیگراد برای این شهر به ثبت رسید.
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