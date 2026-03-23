به گزارش خبرگزاری مهر، مهراد حسنزاده با اشاره به صدور هشدار هواشناسی سطح نارنجی توسط اداره کل هواشناسی استان، از تشدید فعالیت سامانه بارشی و تقویت نقطهای بارشها در روزهای آینده خبر داد.
وی با بیان اینکه این سامانه از اوایل وقت چهارشنبه (۵ فروردین ماه) فعالیت خود را آغاز میکند و تا صبح شنبه (۸ فروردین ماه) ادامه خواهد داشت، اظهار داشت: بر اساس این هشدار، شاهد رگبار باران و رعد و برق، گاهی رگبار نسبتاً شدید باران همراه با تگرگ و تندباد لحظهای به ویژه در نیمه غربی استان و جزایر خواهیم بود.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان با اشاره به اثرات این مخاطره جوی، افزود: آبگرفتگی معابر عمومی، جاری شدن روانآب، بالا آمدن آب رودخانههای فصلی و سیلابی شدن مسیلها، خسارت به سازههای سبک به دلیل تندباد لحظهای و خسارت به محصولات کشاورزی از جمله پیامدهای این سامانه بارشی است.
حسنزاده در بخش دیگری از سخنان خود به هشدار دریایی سطح نارنجی نیز اشاره کرد و گفت: از اوایل وقت چهارشنبه تا اواخر وقت جمعه (۷ فروردین)، وزش باد نسبتاً شدید شرقی تا جنوب شرقی همراه با رگبار باران، رعد و برق و تندباد لحظهای با سرعت ۵۰ کیلومتر بر ساعت (۲۸ نات) و افزایش ارتفاع موج تا ۲۰۰ سانتیمتر در دریای عمان، تنگه هرمز و خلیج فارس پیشبینی میشود که منجر به مواج شدن دریا خواهد شد.
وی با بیان اینکه مناطق اثر این مخاطره شامل همه مناطق استان بهویژه نیمه غربی، جزایر کیش، لاوان، سیری، ابوموسی، تنب بزرگ و قشم است، خاطرنشان کرد: اختلال در تردد و فعالیتهای دریایی، احتمال آسیب به شناورها بهویژه شناورهای سبک، احتمال پاره شدن تورهای صیادی و آسیب به قفسهای پرورش ماهی و اختلال در تردد شناورهای مسافربری و کشتیهای تجاری از جمله اثرات این مخاطره دریایی است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان با تأکید بر لزوم آمادگی دستگاههای امدادرسان، از شهروندان خواست تمهیدات لازم را با توجه به احتمال وقوع سیلاب در نظر بگیرند و از اتراق در حاشیه و بستر رودخانهها و مسیلها خودداری کنند.
حسن زاده همچنین بر عدم صعود به ارتفاعات، اجتناب از فعالیتهای کوهنوردی، عدم تردد دامداران و عشایر در ارتفاعات و حاشیه رودخانهها، اطمینان از استحکام سازههای سبک و عدم توقف در اطراف درختان فرسوده تأکید کرد.
وی در خصوص اقدامات لازم در بنادر استان نیز گفت: با توجه به احتمال تندباد لحظهای بهویژه در بنادر مرکزی، تمهیدات لازم اندیشیده شده و از شناورهای سبک و صیادی خواسته شده است از تردد و انجام فعالیتهای تفریحی و شنا بهویژه در محدوده جزایر کیش، لاوان، ابوموسی، سیری، تنب بزرگ و کوچک، لنگه، خمیر، قشم، بندرعباس، هنگام، لارک، هرمز، سیریک و جاسک خودداری کنند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان در پایان بر ضرورت بازگشایی کانالها و دهانه پلها، پاکسازی خورها و جلوگیری از خروج شناورها از مبادی غیرمجاز تأکید کرد و گفت: همه دستگاههای امدادی و اجرایی استان برای مقابله با پیامدهای احتمالی این سامانه بارشی در آمادهباش کامل قرار دارند.
