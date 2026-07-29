«خورشید اربعین» در رادیو ورزش؛ همراهی با زائران در حماسه استقامت

به گزارش خبرنگار مهر، رابعه اقدامی تهیه‌کننده برنامه «خورشید اربعین» با اشاره به تدارک ویژه رادیو ورزش برای روز اربعین عنوان کرد: طلوع «خورشید اربعین» در خودِ روز اربعین، همزمان با اوج حماسه زائران، انرژی‌بخش لحظه‌های پایانی این سفر بی‌نظیر است. این برنامه در روز اربعین، با ارائه نکات فوری و کاربردی جهت بازیابی انرژی و پیشگیری از گرمازدگی، همچون یک امدادگر در کنار زائران می‌ماند تا آنها را در مدیریت توان جسمی یاری کند.

اقدامی افزود: رادیو ورزش با «خورشید اربعین»، پلی میان عطش معنوی و نیازهای جسمانی جاماندگان از قافله و زائران پیاده ایجاد می‌کند. این برنامه که روی موج رادیو ورزش پخش می‌شود، در تلاش است تا گرمای ایمان را با پویایی حرکت پیوند زده و تصویری متفاوت از این رویداد بزرگ ارائه دهد.

وی با تأکید بر نگاه سلامت‌محور به این رویداد آئینی تصریح کرد: ما پیاده‌روی اربعین را نه فقط یک سفر معنوی، بلکه یک چالش حماسی برای سلامت جسم می‌دانیم. «خورشید اربعین» همچون یک مربی دلسوز و تخصصی، در کنار زائران گام برمی‌دارد تا با ارائه توصیه‌های علمی و ورزشی، حماسه‌ای بی‌نظیر در استقامت و پایداری رقم بخورد.

اقدامی در پایان بیان کرد: این برنامه رادیویی با محوریت تقویت روحیه ورزشکاری در مسیر بندگی، در تلاش است تا با استفاده از ظرفیت‌های رسانه‌ای رادیو ورزش، ضمن همراهی با زائران، تجربه‌ای ایمن و پرشور را برای تمامی علاقه‌مندان به این مسیر فراهم آورد. «خورشید اربعین» در روز اربعین با بخش‌های متنوع، مشاوره‌های سلامت و گزارش‌های زنده از فضای پیاده‌روی، همراهِ لحظه‌های ناب زائران خواهد بود.