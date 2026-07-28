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۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۳۳

فرماندار پردیس: ساخت ۱۱ مدرسه جدید در شهرستان آغاز می‌شود

فرماندار پردیس: ساخت ۱۱ مدرسه جدید در شهرستان آغاز می‌شود

پردیس- فرماندار پردیس از آغاز عملیات اجرایی پنج مدرسه جدید و برنامه‌ریزی برای کلنگ‌زنی شش مدرسه دیگر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا طاهرخانی، ظهر سه‌شنبه، در حاشیه بازدید از پروژه‌های در حال احداث مدارس در شهرهای پردیس و بومهن، از شتاب‌گیری نهضت مدرسه‌سازی در این شهرستان خبر داد.

وی که عالی ترین مقام دولتی در پردیس است، اظهار کرد: مهرماه سال گذشته هفت مدرسه به آموزش و پرورش تحویل شد و هم‌اکنون ۱۸ مدرسه در سطح شهرستان در دست ساخت است.

طاهرخانی افزود: عملیات اجرایی پنج مدرسه در حوزه سه‌فاز آغاز شده و برنامه‌ریزی برای کلنگ‌زنی شش مدرسه دیگر نیز انجام شده است تا شمار پروژه‌های جدید مدرسه‌سازی به ۱۱ مدرسه برسد.

فرماندار پردیس با اشاره به همکاری شهرداری‌های پردیس و بومهن در اجرای این طرح‌ها، تصریح کرد: روند اجرای پروژه‌ها در بومهن پیشرفت مناسبی دارد و در پردیس نیز عملیات اجرایی آغاز شده است.

وی همچنین از رفع موانع احداث هنرستان سعیدآباد خبر داد و گفت: زمین این پروژه تحویل اداره نوسازی مدارس شده و با مشارکت یک خیر، عملیات ساخت آن آغاز خواهد شد.

طاهرخانی با اشاره به پروژه مدرسه فاز ۹ پردیس، خاطرنشان کرد: این مدرسه که بیش از یک دهه بلاتکلیف مانده بود، طبق تعهد شرکت عمران تا مهرماه امسال به آموزش و پرورش تحویل خواهد شد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با اجرای کامل مصوبات سفر استاندار تهران، سرانه‌های آموزشی شهرستان پردیس به اهداف پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم توسعه نزدیک شود.

کد مطلب 6901782

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