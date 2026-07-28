به گزارش خبرنگار مهر، رضا طاهرخانی، ظهر سهشنبه، در حاشیه بازدید از پروژههای در حال احداث مدارس در شهرهای پردیس و بومهن، از شتابگیری نهضت مدرسهسازی در این شهرستان خبر داد.
وی که عالی ترین مقام دولتی در پردیس است، اظهار کرد: مهرماه سال گذشته هفت مدرسه به آموزش و پرورش تحویل شد و هماکنون ۱۸ مدرسه در سطح شهرستان در دست ساخت است.
طاهرخانی افزود: عملیات اجرایی پنج مدرسه در حوزه سهفاز آغاز شده و برنامهریزی برای کلنگزنی شش مدرسه دیگر نیز انجام شده است تا شمار پروژههای جدید مدرسهسازی به ۱۱ مدرسه برسد.
فرماندار پردیس با اشاره به همکاری شهرداریهای پردیس و بومهن در اجرای این طرحها، تصریح کرد: روند اجرای پروژهها در بومهن پیشرفت مناسبی دارد و در پردیس نیز عملیات اجرایی آغاز شده است.
وی همچنین از رفع موانع احداث هنرستان سعیدآباد خبر داد و گفت: زمین این پروژه تحویل اداره نوسازی مدارس شده و با مشارکت یک خیر، عملیات ساخت آن آغاز خواهد شد.
طاهرخانی با اشاره به پروژه مدرسه فاز ۹ پردیس، خاطرنشان کرد: این مدرسه که بیش از یک دهه بلاتکلیف مانده بود، طبق تعهد شرکت عمران تا مهرماه امسال به آموزش و پرورش تحویل خواهد شد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد با اجرای کامل مصوبات سفر استاندار تهران، سرانههای آموزشی شهرستان پردیس به اهداف پیشبینیشده در برنامه هفتم توسعه نزدیک شود.
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