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۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۲۳

آغاز ساخت ۴ مدرسه در مهرگان

آغاز ساخت ۴ مدرسه در مهرگان

قزوین- سرپرست اداره‌کل آموزش و پرورش استان قزوین با تأکید بر ضرورت کار جهادی و حضور میدانی مدیران در آستانه بازگشایی مدارس، از آغاز عملیات اجرایی چهار پروژه آموزشی در شهر مهرگان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله محمدخانی ظهر سه شنبه در ششمین جلسه ستاد پروژه مهر آموزش و پرورش استان قزوین اظهار کرد: پروژه مهر یک کار جهادی است و هرچه به زمان بازگشایی مدارس نزدیک‌تر می‌شویم، باید با تلاش مضاعف و صرف زمان بیشتر، شرایط آغاز سال تحصیلی را بدون دغدغه برای دانش‌آموزان، خانواده‌ها و فرهنگیان فراهم کنیم.

وی با تأکید بر ضرورت حضور میدانی معین‌های اداره‌کل در مناطق آموزشی افزود: بازدیدها باید با هماهنگی و برنامه‌ریزی دقیق انجام شود تا مسائل به‌صورت ریشه‌ای شناسایی و برای رفع سریع آن‌ها اقدام شود.

سرپرست اداره‌کل آموزش و پرورش استان قزوین، هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف را لازمه موفقیت پروژه مهر دانست و تصریح کرد: تعامل میان اداره‌کل، نواحی و مناطق به‌ویژه در مدارس استعدادهای درخشان باید بیش از گذشته تقویت شود.

محمدخانی از آغاز عملیات اجرایی چهار پروژه آموزشی در شهر مهرگان خبر داد و گفت: با تکمیل ۱۲ پروژه پیش‌بینی‌شده برای این شهر، بخش قابل توجهی از مشکل کمبود فضای آموزشی مرتفع خواهد شد.

وی همچنین بر تداوم حضور مدیران مرتبط در جلسات ستاد پروژه مهر و بهره‌گیری از ظرفیت نمایندگان مجلس برای جذب اعتبارات و تجهیزات آموزشی تأکید کرد و از همکاری دستگاه‌هایی همچون اداره‌کل نوسازی مدارس، دانشگاه فرهنگیان و شرکت توزیع نیروی برق استان قدردانی کرد.

سرپرست اداره‌کل آموزش و پرورش استان قزوین در ادامه با تبریک ثبت جهانی مجموعه تاریخی قلعه الموت، از پیگیری‌های استاندار قزوین در این زمینه تقدیر کرد و افزود: اولویت آموزش و پرورش، تسریع در اجرای برنامه‌های پروژه مهر، آمادگی کامل مدارس، برگزاری مطلوب امتحانات و ارتقای شاخص‌های آموزشی استان است.

محمدخانی در پایان خاطرنشان کرد: جایگاه واقعی قزوین حضور در جمع استان‌های برتر کشور است و این هدف با برنامه‌ریزی، همدلی و تلاش مضاعف محقق خواهد شد.

در ادامه این نشست، معین‌های مناطق و کارگروه‌های تخصصی نیز گزارشی از آخرین اقدامات و روند اجرای برنامه‌های پروژه مهر در مناطق مختلف استان ارائه کردند.

کد مطلب 6901932

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