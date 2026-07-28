آغاز ساخت ۴ مدرسه در مهرگان

به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله محمدخانی ظهر سه شنبه در ششمین جلسه ستاد پروژه مهر آموزش و پرورش استان قزوین اظهار کرد: پروژه مهر یک کار جهادی است و هرچه به زمان بازگشایی مدارس نزدیک‌تر می‌شویم، باید با تلاش مضاعف و صرف زمان بیشتر، شرایط آغاز سال تحصیلی را بدون دغدغه برای دانش‌آموزان، خانواده‌ها و فرهنگیان فراهم کنیم.

وی با تأکید بر ضرورت حضور میدانی معین‌های اداره‌کل در مناطق آموزشی افزود: بازدیدها باید با هماهنگی و برنامه‌ریزی دقیق انجام شود تا مسائل به‌صورت ریشه‌ای شناسایی و برای رفع سریع آن‌ها اقدام شود.

سرپرست اداره‌کل آموزش و پرورش استان قزوین، هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف را لازمه موفقیت پروژه مهر دانست و تصریح کرد: تعامل میان اداره‌کل، نواحی و مناطق به‌ویژه در مدارس استعدادهای درخشان باید بیش از گذشته تقویت شود.

محمدخانی از آغاز عملیات اجرایی چهار پروژه آموزشی در شهر مهرگان خبر داد و گفت: با تکمیل ۱۲ پروژه پیش‌بینی‌شده برای این شهر، بخش قابل توجهی از مشکل کمبود فضای آموزشی مرتفع خواهد شد.

وی همچنین بر تداوم حضور مدیران مرتبط در جلسات ستاد پروژه مهر و بهره‌گیری از ظرفیت نمایندگان مجلس برای جذب اعتبارات و تجهیزات آموزشی تأکید کرد و از همکاری دستگاه‌هایی همچون اداره‌کل نوسازی مدارس، دانشگاه فرهنگیان و شرکت توزیع نیروی برق استان قدردانی کرد.

سرپرست اداره‌کل آموزش و پرورش استان قزوین در ادامه با تبریک ثبت جهانی مجموعه تاریخی قلعه الموت، از پیگیری‌های استاندار قزوین در این زمینه تقدیر کرد و افزود: اولویت آموزش و پرورش، تسریع در اجرای برنامه‌های پروژه مهر، آمادگی کامل مدارس، برگزاری مطلوب امتحانات و ارتقای شاخص‌های آموزشی استان است.

محمدخانی در پایان خاطرنشان کرد: جایگاه واقعی قزوین حضور در جمع استان‌های برتر کشور است و این هدف با برنامه‌ریزی، همدلی و تلاش مضاعف محقق خواهد شد.

در ادامه این نشست، معین‌های مناطق و کارگروه‌های تخصصی نیز گزارشی از آخرین اقدامات و روند اجرای برنامه‌های پروژه مهر در مناطق مختلف استان ارائه کردند.

