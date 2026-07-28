۸۷ زندانی جرایم غیرعمد در خوزستان آزاد شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین آزادسازی ۸۷ نفر از محکومان مالی و زندانیان جرایم غیرعمد استان خوزستان با حضور نماینده ولی فقیه در استان، رئیس کل دادگستری، دادستان مرکز استان و مدیرکل زندان‌های خوزستان، اعضای شورای اداری زندان‌ها در محل زندان سپیدار اهواز برگزار شد.

در این مراسم علی دهقانی، رئیس‌کل دادگستری خوزستان، با تأکید بر اهمیت مهرورزی در نظام اجتماعی و حقوقی کشور، این مفهوم را از مهم‌ترین و ارزشمندترین مبانی روابط انسانی دانست و گفت: مهرورزی ریشه الهی دارد و در آموزه‌های دینی، خداوند متعال با صفات «رحمان» و «رحیم» در صدر سوره‌های قرآن کریم معرفی شده است.

وی با بیان اینکه مدیران زندان‌ها در قبال زندانیان وظایف مشخصی دارند، افزود: مواجهه با افرادی که به‌دلیل جرایم غیرعمد، غفلت یا مشکلات مالی در زندان به‌سر می‌برند، نیازمند رویکردی مبتنی بر حمایت و مهرورزی است و باید با استفاده از ظرفیت خیران، ستاد دیه و ترویج فرهنگ گذشت، زمینه آزادی این افراد فراهم شود.

رئیس‌کل دادگستری خوزستان در ادامه با تفکیک زندانیان جرایم غیرعمد از افراد خطرناک برای جامعه تصریح کرد: افرادی که با ارتکاب جرم، امنیت و نظم اجتماعی را خدشه‌دار کرده و به حقوق مردم تجاوز کرده‌اند، باید در زندان بمانند، اما در عین حال برنامه‌های اصلاحی و بازاجتماعی‌شدن برای آنان با جدیت دنبال شود.

دهقانی با اشاره به وظایف اصلی سازمان زندان‌ها خاطرنشان کرد: نظارت، حمایت و ارشاد سه محور اصلی فعالیت در زندان‌هاست و این سه رویکرد باید به‌صورت هم‌زمان مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین با تشریح جزئیات اقدام انجام‌شده برای آزادی این زندانیان گفت: در این مرحله، ۸۷ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد و مالی با مجموع بدهی بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان آزاد شدند.

به گفته رئیس‌کل دادگستری خوزستان، از مجموع بدهی این زندانیان، بیش از ۲۲ میلیارد تومان با گذشت شکات، ۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان از محل آورده مددجویان، ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از طریق تسهیلات بانکی و ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان نیز با کمک بلاعوض ستاد دیه و مابقی نیز بصورت اعسار تقسیط شده است.

وی در پایان از همکاری خیران، دستگاه قضایی، ستاد دیه و مجموعه زندان‌های استان در مسیر آزادی زندانیان جرایم غیرعمد قدردانی کرد و این اقدام را نمونه‌ای از تحقق فرهنگ گذشت، همدلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی دانست.